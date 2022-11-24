微型電動二輪車新制上路 大發工業區首辦定點掛牌作業

今年5月修正通過《道路交通管理處罰條例》，明訂微型電動二輪車需掛牌、投保強制險才能上路，自11月30日起施行。高雄大寮區大發工業區廠協會見廠區內微型電動二輪車使用者眾，22日上午與大發服務中心、林園分局、高雄區監理所共同辦理「大發工業區從業人員微型電動二輪車掛牌及領牌作業說明會」，現場約140位廠商代表及仲介服務人員到場，是高雄第一個辦理微型電動二輪車定點掛牌作業的工業區。

大發工業區服務中心主任黃宇斌表示，大發工業區內有600多家廠商，移工人數多達2800名，區內微型電動二輪車粗估就超過1500台。因應微型電動二輪車掛牌及投保強制險新法將於11月30日上路，為保障工業區廠商、勞工權益，以及增進作業效率與便利，大發服務中心與大發廠協會、高雄區監理所，三方合作，12月起將請監理所人員在大發工業區服務中心旁駐點，就近協助區內人員辦理掛牌作業，讓業主及員工無需舟車勞頓就能順利領牌，

大發工業區廠協會理事長劉正光也說，員工是公司重要的資產，員工上下班的安全更是工廠職安重點。騎乘審驗合格的微型電動二輪車、懸掛車牌、投保強制險、戴安全帽、不超速、不雙載是員工有保障的機制，請各廠加強宣導，利用廠區提供的便民服務，盡早將電動二輪車完成掛牌與投保，共同維護工業區用路安全。

除了協助廠區人員因應微型電動二輪車的法制變革，協會也邀請到林園分局副分局長方正文與會，請林園分局交通組在會上宣導交通安全、刑警羅莉吟說明詐騙防範案例，提升廠內人員保障生命財產的意識。