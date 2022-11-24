影／高市前鎮區4千戶停電 民權二聖路口警察指揮交通
高雄市前鎮區今早近4千戶停電，台電高雄區處正在查明原因搶修。民權路、二聖路口號誌也受影響，由警察指揮交揮，避免發生交通事故。
前鎮區民眾反映，今早8點半左突然停電，不知是何原因。
台電高雄區處表示，前鎮區8點29分停電，立即派員查修中。目前獲報3947戶停電，停電原因待查明。停電區域包括前鎮區鄭和路、一心一路、少康街、民權二路、沱江街、泰山街、衡山街、二聖二路、梧州街、一心二路、二聖路、天山街、天山路、光華二路、長江街、南寧街、景德街、景德路、嘉陵街、衡陽街等一帶。
因高雄市民權路為重要幹線，民權與二聖路口號誌燈不亮，警察立即站崗紓解交通，上午9點尚未恢復。
台電表示，已用最快速度隔離故障區間，陸續復電。故障原因疑是出口電纜故障。
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