高雄前鎮小港選區爭2席婦保 陳其邁醫師妻助攻綠新人

選戰進入倒數48小時，候選人分秒衝刺，高雄市議員前鎮、小港選區17搶8，其中2席婦保名額更是搶破頭，民進黨新人黃雍琇今天有市長陳其邁妻子吳虹醫師陪車隊掃街，算是吳虹今年輔選起手式，吸引選民關注。

黃雍琇說，打選戰以來，經常焦慮到輾轉難眠，深怕自己不夠努力，隨時提醒自己千萬不可浪費時間。黃雍琇在民進黨內隸屬於湧言會，湧言會要角、立委趙天麟今天也再度黃雍琇車掃，要爭取更多支持。

今晚吳虹接力陪車隊掃街，黃雍琇說，吳虹可以勇敢、可以溫柔的堅毅、專業和溫暖，是她作為女性政治工作者要學習的榜樣。

談到家人輔選，陳其邁說，妻子、一對兒女有用他們的方式幫忙催票，吳虹預計在陳其邁選前之夜登台。陳其邁選戰行程滿檔，從早拚到晚，披星戴月是日常，堪稱鐵人行程，忙到「鮪魚肚」悄悄消失。