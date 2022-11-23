高雄前鎮小港選區爭2席婦保 陳其邁醫師妻助攻綠新人

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁妻子吳虹醫師今晚參與輔選，陪前鎮小港市議員候選人黃雍琇車掃。圖／黃雍琇團隊提供
高雄市長陳其邁妻子吳虹醫師今晚參與輔選，陪前鎮小港市議員候選人黃雍琇車掃。圖／黃雍琇團隊提供

選戰進入倒數48小時，候選人分秒衝刺，高雄市議員前鎮、小港選區17搶8，其中2席婦保名額更是搶破頭，民進黨新人黃雍琇今天有市長陳其邁妻子吳虹醫師陪車隊掃街，算是吳虹今年輔選起手式，吸引選民關注。

黃雍琇說，打選戰以來，經常焦慮到輾轉難眠，深怕自己不夠努力，隨時提醒自己千萬不可浪費時間。黃雍琇在民進黨內隸屬於湧言會，湧言會要角、立委趙天麟今天也再度黃雍琇車掃，要爭取更多支持。

今晚吳虹接力陪車隊掃街，黃雍琇說，吳虹可以勇敢、可以溫柔的堅毅、專業和溫暖，是她作為女性政治工作者要學習的榜樣。

談到家人輔選，陳其邁說，妻子、一對兒女有用他們的方式幫忙催票，吳虹預計在陳其邁選前之夜登台。陳其邁選戰行程滿檔，從早拚到晚，披星戴月是日常，堪稱鐵人行程，忙到「鮪魚肚」悄悄消失。

由於陳其邁時間實在不夠用，吳虹今天當最佳分身，陪黃雍琇車隊掃街，吳虹鮮少亮相，選民對她充滿好奇，催票效果不錯。

立委趙天麟今天也再度陪黃雍琇車掃，要爭取更多支持。圖／黃雍琇團隊提供
立委趙天麟今天也再度陪黃雍琇車掃，要爭取更多支持。圖／黃雍琇團隊提供

黃雍琇 陳其邁 湧言會

延伸閱讀

選情緊繃哽咽 黃偵琳：新人沒紅利只有加倍努力 陳其邁明早陪掃街

區長現身陳其邁競選活動 民政局：為參加鄰里長會議

陳其邁大岡山車掃收水果花束 支持者比拚送暖

區長現身陳其邁競選活動…藍質疑公所變小競總 高市府回應了

相關新聞

看好亞灣2.0 高雄愛河畔精華大樓閒置17年後整修招商

大元國際大樓位處高雄愛河灣精華地帶，閒置17年將重新整建招商。高市經發局指出，業者代表9月曾到市府拜會，預計今年年底動工...

高雄前鎮小港選區爭2席婦保 陳其邁醫師妻助攻綠新人

選戰進入倒數48小時，候選人分秒衝刺，高雄市議員前鎮、小港選區17搶8，其中2席婦保名額更是搶破頭，民進黨新人黃雍琇今天...

金門縣府赴中央 要讓「金門語」列國家語言發展計畫

「各眼」、「密呆」是不少人很愛講的金門語。金門縣政府文化局今天表示，為爭取金門語列入「文化部補助直轄市及縣(市)政府推動...

高雄市友善動物空間地圖 寵物家庭出遊按圖索驥超實用

愈來愈多毛小孩被飼主視為家人，出門用餐、旅遊都想同行，高雄市動保處建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，109年推出寵物友...

怕沾病毒自備圈選工具？高市選委會：假消息 會變無效票

投票日在即，網路討論，疫情時期，投票圈選工具很髒，要選民最好自備工具。高雄市選委會副總幹事李錫冰說，這是假訊息，請選民勿...

家扶向上兒童 小五的她0.1視力黏著課本與擴視鏡是日常

屏東家家扶中心關注弱勢孩童與其家庭，今年從1200戶扶助家庭中，選出3名向上兒童。國小五年級的郭羽瑄，出生後患有遺傳性眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。