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看好亞灣2.0 高雄愛河畔精華大樓閒置17年後整修招商
大元國際大樓位處高雄愛河灣精華地帶，閒置17年將重新整建招商。高市經發局指出，業者代表9月曾到市府拜會，預計今年年底動工整建及招商，打造複合式商業及休憩空間，因應亞灣區未來商辦需求。
高雄亞洲新灣區發展5G AIoT及水岸經濟，大元國際大樓鄰近亞灣5G AIoT創新園區，可說是交通及區位俱佳的商辦大樓，經發局指出，大元建設由董事兼總經理馬瑞辰9月率團隊拜會，因看好高雄近年產業轉型帶動商業發展，決定啟動整建工程重新對外招商，盼聯手高市府同步招商，
大元國際大樓占地806.46坪、建坪達1萬3709坪，是一棟地下4層、地上21層商用大樓，坐擁山河海景色。業者預計年底動工及啟動招商，一年內完成翻修。
根據大元建設規畫，未來B1至3樓設計為商場、4至18樓為海景商辦或飯店，19至21樓高級餐廳或招待所，打造複合式商業及休憩空間。
經發局長廖泰翔指出，市府已啟動「亞灣2.0」計畫，與中央合作開發27.8公頃大型水岸基地，要將亞灣打造國際企業旗艦中心聚落，歡迎業者投資高雄並重啟招商，市府將全力協助業者招商，滿足亞灣區未來商辦需求。
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