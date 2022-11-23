澎湖選舉激烈 利用漁船作宣傳

澎湖選舉倒數，外垵漁港有漁船化身「宣傳船」，抗議爭取連任的澎湖縣長賴峰偉無籍船筏政策，並全力挺民進黨縣長候選人陳光復入縣府。

選戰進入最後關鍵，澎湖縣長賴峰偉今天以致縣府員工公開信表示，在工作上是長官，但在心裡，每名同仁都是一家人，珍惜一起為澎湖打拚的日子，願繼續讓澎湖變得更好。

賴峰偉也在信中表示，對於軍公教離島加給問題，今年6月間與立委楊曜等人共同向人事行政總處人事長蘇俊榮提出，比照金馬每月9790元的同級，政院已有正面回應，很快就會有好消息，並期許員工參加國家考試，在自己工作崗位上，戮力以赴，保障員工的工作權。

陳光復則指出，在賴峰偉主政下，推行無籍船筏、考照與漁船冰塊高漲等作為，引發民怨，漁民忍無可忍，今天在外垵漁港，首見把漁船改裝為「宣傳船」，將在澎湖內海上宣傳，以行動支持自己，為漁民拚福利、為漁業拚未來。

另外，無黨籍縣長候選人葉竹林在完成全縣50餘場政見說明會後，今晚也再度來到外垵舉辦感恩晚會，再次砲轟陳、賴2名前後任縣長，任內對於馬公重光開發案，2座地下停車場與國際廣場等案，只有互揭瘡疤，但卻都不查，未來自己當選後將全力清查這些疑案，並提出其興建科技焚化爐與西嶼至馬公跨海大橋等。