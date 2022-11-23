澎湖老漁民落海漂至日本年餘 靠骨釘找到回家路

澎湖籍章姓老漁民，去年7月出海捕撈小管失聯。由於老翁生前右大腳骨折裝有骨釘和螺絲，日本透過台灣警方與法醫研究所等進行失聯家屬DNA比對，終於確定身份進而找到回家的路。

西嶼鄉76歲章姓老漁民是在去年7月27日獨自1人駕「再發號」出海捕小管未歸失聯，澎湖海巡等單位海空搜索多日均無所獲，僅發現漁船在望安空殼嶼附近，人卻失蹤。卻萬萬沒想到落海遺體竟被由南向北的黑潮，一路漂流帶到日本長崎五島市海灘，歷時長達近4個月，在去年11月20日被一日籍青年發現，展開年餘調查。

日本警方調查多時，未現有日籍國人失蹤，發現遺體的右大腿有編有「Johnson & Johnson」品牌的骨釘1支、螺絲4支。經了解，這種醫材僅銷台灣、大陸及印度、南韓，因而轉向這些國家洽詢了解，經採樣DNA型別研判是台籍人士；法務部法醫研究所也通知失蹤人口家屬進行DNA採樣建檔，並一一比對，終獲得證實這具失聯遺體身份，正是失聯年餘的章姓老漁民，並協助老翁家屬赴日認領回部分骨骼遺骸和這批骨釘，回歸故土安排進塔祭拜。

老漁翁的太太透過家人表示，盼了年餘的老伴終於不用流浪在外回家，雖然哽咽的心中有不捨與遺憾，但總是能回家就好。並交代兒女有機會要找到這名發現父親遺體的日籍年輕人，並依台灣習俗好好感謝，讓這起海上跨國漂流意外劃下圓滿句點。