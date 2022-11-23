快訊

有被調換？汪小菲床墊「身世之謎」引議 飯店：大S送來的

澎湖老漁民落海漂至日本年餘 靠骨釘找到回家路

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖籍章姓老漁民，去年7月出海捕撈小管失聯。由於老翁生前右大腳骨折裝有骨釘和螺絲，日本透過台灣警方與法醫研究所等進行失聯家屬DNA比對，終於確定身份進而找到回家的路。

西嶼鄉76歲章姓老漁民是在去年7月27日獨自1人駕「再發號」出海捕小管未歸失聯，澎湖海巡等單位海空搜索多日均無所獲，僅發現漁船在望安空殼嶼附近，人卻失蹤。卻萬萬沒想到落海遺體竟被由南向北的黑潮，一路漂流帶到日本長崎五島市海灘，歷時長達近4個月，在去年11月20日被一日籍青年發現，展開年餘調查。

日本警方調查多時，未現有日籍國人失蹤，發現遺體的右大腿有編有「Johnson & Johnson」品牌的骨釘1支、螺絲4支。經了解，這種醫材僅銷台灣、大陸及印度、南韓，因而轉向這些國家洽詢了解，經採樣DNA型別研判是台籍人士；法務部法醫研究所也通知失蹤人口家屬進行DNA採樣建檔，並一一比對，終獲得證實這具失聯遺體身份，正是失聯年餘的章姓老漁民，並協助老翁家屬赴日認領回部分骨骼遺骸和這批骨釘，回歸故土安排進塔祭拜。

老漁翁的太太透過家人表示，盼了年餘的老伴終於不用流浪在外回家，雖然哽咽的心中有不捨與遺憾，但總是能回家就好。並交代兒女有機會要找到這名發現父親遺體的日籍年輕人，並依台灣習俗好好感謝，讓這起海上跨國漂流意外劃下圓滿句點。

漁民 日本 失蹤

延伸閱讀

世足賽／預防發生梨泰院事件 日本首戰大阪警方增派警力

世足賽／日本首戰德國 效力德甲選手成關鍵

世足賽／德日大戰今晚上演 日本隊長盼獲亞洲球迷支持

日本海灘無名屍竟是澎湖漁民 1年後認回妻老淚縱橫

相關新聞

怕沾病毒自備圈選工具？高市選委會：假消息 會變無效票

投票日在即，網路討論，疫情時期，投票圈選工具很髒，要選民最好自備工具。高雄市選委會副總幹事李錫冰說，這是假訊息，請選民勿...

金門縣府赴中央 要讓「金門語」列國家語言發展計畫

「各眼」、「密呆」是不少人很愛講的金門語。金門縣政府文化局今天表示，為爭取金門語列入「文化部補助直轄市及縣(市)政府推動...

高雄市友善動物空間地圖 寵物家庭出遊按圖索驥超實用

愈來愈多毛小孩被飼主視為家人，出門用餐、旅遊都想同行，高雄市動保處建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，109年推出寵物友...

家扶向上兒童 小五的她0.1視力黏著課本與擴視鏡是日常

屏東家家扶中心關注弱勢孩童與其家庭，今年從1200戶扶助家庭中，選出3名向上兒童。國小五年級的郭羽瑄，出生後患有遺傳性眼...

高雄信蚵公園改造遊戲場 流露濃濃海洋風

高雄愈來愈多座特色公園，位在信梓官區中正路及港五街口旁的蚵公園遊戲場，今年初廣納居民意見啟動改造，增加攀爬等挑戰性設施及...

屏東縣人口數跌破80萬 選舉人數較4年前少1萬人

2022年地方公職人員選舉本周六就要投票，連續20年下跌的屏東縣人口數，選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，下屆55席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。