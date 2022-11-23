金門縣府赴中央 要讓「金門語」列國家語言發展計畫

「各眼」、「密呆」是不少人很愛講的金門語。金門縣政府文化局今天表示，為爭取金門語列入「文化部補助直轄市及縣(市)政府推動國家語言發展計畫作業要點(草案)」，縣府秘書長陳祥麟率相關人員前往文化部表達縣府立場，獲得文化部次長李靜慧善意回應，將尊重各縣市對語言的稱謂，未來朝語言調查研究努力，以符合各語言的精神。

陳祥麟表示，早在99年本縣教育局為發展縣市本位課程與特色教材，結合本土語言指導員，整合年度推動本土教育經費、推展海洋教育經費及在地人力資源，橫向與金門國家公園管理處、金門縣文化局等相關機構，多面向、多向度的資源整合，戮力推展「本土語言教學」及推動「學校母語日活動」，以達多元化的教學目標，致力復興金門語的原音與原貌。

文化局指出，金門語與台語在詞彙和發音等的不一致，現在線上辭典提供的發音與詞彙說法只有優勢腔，雖然有小部分方音差資料，但未提供發音，也不夠精確完整，對於金門地區語言使用者難以參考使用。如果能建立完整金門語詞發音解釋語料庫，不只能提供金門語教學清楚參考指引，也能讓閩南語方音特色有更完整保留與認識。

另外，金門話的元音，相較於台灣常見的閩南語六個元音，差別是多了兩個央元音，臺灣閩南語普遍為六個元音，a、i、u、e、o、oo。金門閩南語除了六個元音之外，還有 ir、er 兩個央元音，出現在如「豬 tir、飛 per」這些字詞裡面。金門語的外來語主要來自南洋話，台語的外來語主要來自日本話，這也是有差別的。

文化局表示，依據國家語言發展法第3條「國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語。」第4條「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。」此次作業要點(草案)三、提案規劃應合下列原則：(二)計畫執行重點卻僅見應著重於台灣台語、馬祖語、台灣手語等，對此，縣府也聲明，同為離島，馬祖語列入執行重點，而金門語卻未列入，已明顯與母法之各固有族群使用之自然語言及不受歧視之立法意旨有落差。