快訊

網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

區長現身陳其邁競選活動 民政局：為參加鄰里長會議

中央社／ 高雄23日電
爭取連任的高雄市長陳其邁昨天晚間到左營新下里長服務處進行選務活動，但區長胡俊雄遭控在旁陪同形同輔選。新聞示意圖，為高雄市長陳其邁燕巢區車掃現場湧大批支持者。聯合報系記者陳弘逸／攝影
爭取連任的高雄市長陳其邁昨天晚間到左營新下里長服務處進行選務活動，但區長胡俊雄遭控在旁陪同形同輔選。新聞示意圖，為高雄市長陳其邁燕巢區車掃現場湧大批支持者。聯合報系記者陳弘逸／攝影

爭取連任的高雄市長陳其邁昨天晚間到左營新下里長服務處進行選務活動，但區長胡俊雄遭控在旁陪同形同輔選。民政局回應，區長僅是受邀參加鄰里長會議，未違反行政中立

11月26日選戰倒數，陳其邁昨天晚間掃街前往左營區新下里長服務處進行選務活動，但左營區長胡俊雄在陳其邁到場後現身陪同。對此，國民黨高雄市黨部今天召開記者會質疑，身為公務人員的左營區長陪同候選人，形同輔選，恐已違反行政中立。

對此，高雄市政府民政局發布訊息回應，經查胡俊雄昨天晚間8時許是受新下里長黃慶德邀請，前往里長服務處參加鄰里長會議，聽取地方民意，並感謝鄰長協助區政工作，並非是為陳其邁輔選，目前尚無違反行政中立之虞。

國民黨高雄市黨部批評，台灣是民主自由社會，選舉是選賢與能，更應該公平公正公開，市府應是公務機關、更應該行政中立。呼籲陳其邁及民進黨不要再用行政資源行輔選之實，用光明正大方式好好來一場君子之爭。

國民黨左楠區高雄市議員候選人白喬茵質疑，民進黨把區公所當成小競總，且胡俊雄身為公務人員及辦理選務機關的首長，公然違反行政中立及選罷法參與選舉活動，陪同民進黨候選人參與選舉活動，難道整個高雄市政府都是民進黨的競選總部嗎？

白喬茵指出，雖然活動時間是晚上，但胡俊雄身為公務人員、地方父母官手握大權及行政資源，公然陪同候選人參與選舉活動已形同輔選。

高雄市長 陳其邁 行政中立

延伸閱讀

陳其邁大岡山車掃收水果花束 支持者比拚送暖

區長現身陳其邁競選活動…藍質疑公所變小競總 高市府回應了

投票倒數 陳其邁大岡山區車掃粉絲直播狂刷一排愛心

王文心向陳其邁下戰帖：拿出醫師服務證明我就退選

相關新聞

怕沾病毒自備圈選工具？高市選委會：假消息 會變無效票

投票日在即，網路討論，疫情時期，投票圈選工具很髒，要選民最好自備工具。高雄市選委會副總幹事李錫冰說，這是假訊息，請選民勿...

金門縣府赴中央 要讓「金門語」列國家語言發展計畫

「各眼」、「密呆」是不少人很愛講的金門語。金門縣政府文化局今天表示，為爭取金門語列入「文化部補助直轄市及縣(市)政府推動...

高雄市友善動物空間地圖 寵物家庭出遊按圖索驥超實用

愈來愈多毛小孩被飼主視為家人，出門用餐、旅遊都想同行，高雄市動保處建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，109年推出寵物友...

家扶向上兒童 小五的她0.1視力黏著課本與擴視鏡是日常

屏東家家扶中心關注弱勢孩童與其家庭，今年從1200戶扶助家庭中，選出3名向上兒童。國小五年級的郭羽瑄，出生後患有遺傳性眼...

高雄信蚵公園改造遊戲場 流露濃濃海洋風

高雄愈來愈多座特色公園，位在信梓官區中正路及港五街口旁的蚵公園遊戲場，今年初廣納居民意見啟動改造，增加攀爬等挑戰性設施及...

屏東縣人口數跌破80萬 選舉人數較4年前少1萬人

2022年地方公職人員選舉本周六就要投票，連續20年下跌的屏東縣人口數，選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，下屆55席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。