高雄市友善動物空間地圖 寵物家庭出遊按圖索驥超實用

愈來愈多毛小孩被飼主視為家人，出門用餐、旅遊都想同行，高雄市動保處建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，109年推出寵物友善空間計畫，從最初18家，持續擴增到目前有81家店響應，並取得寵物友善空間標章，預計明年底達200家。

高雄市動保處長葉坤松說，團隊站在輔導立場，透過資訊的整合，協助友善店家產生曝光效益，飼主能按圖索驥找到需要的資訊，創造多贏。

葉坤松說，城市裡每一處寵物友善店家都是「友善、幸福」的種子教官，是推廣動保友善一份子，飼主走進這些場域能學習、交流寵物經，也能更懂得如何陪伴及理解寵物，並做好飼主責任，進而打造高雄市成為寵物友善城市。

寵物友善空間涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，高雄市動保處正持續擴大招募業者加入，目前都以犬貓為主，力求更多元化，讓主人能帶著心愛的毛孩共享溫馨時光。

一家位於鳳山區連鎖飲料店林姓店長說，家中有養貓咪，貓咪長時間關在家裡，他想帶貓出門走走，也以貓會友，看到動保處招募寵物友善空間文宣，二話不說就申請加入。店裡吸引不少貓奴來聚會，分享與貓相處的點滴，人和動物都得到滿足。