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怕沾病毒自備圈選工具？高市選委會：假消息 會變無效票
投票日在即，網路討論，疫情時期，投票圈選工具很髒，要選民最好自備工具。高雄市選委會副總幹事李錫冰說，這是假訊息，請選民勿信，自備圈選工具會造成選票無效，每個投票所備有遮屏5倍量的圈選工具，且每隔一段時間會以酒精消毒，選民可放心使用。
李錫冰說，若憂慮接觸圈選工具有健康疑慮，可向工作人員索取一次性手套，現場也備有手部消毒酒精。疫情因素還在，許多人對投票有些顧慮，投票所現場會量額溫，額溫超過37.5度還是可以投票，但必須到專用遮屏。
高雄市長選舉人數228萬2623，15個區域議員選區中，第4選舉區（左營、楠梓區）30萬7854人最多，第9選舉區（鳳山區）29萬142人居次，第14選舉區（山地原住民）4607人最少。高雄市此次設置2025個投票所，較上一屆增加202個所、工作人員約3萬6千人。擔心有工作人員確診無法上工，選委會有訓練一批預備員，可隨時補位。
近日選票已陸續送往各區公所，李錫冰表示，高雄3個原民區選票已送達，其餘行政區選票也會陸續送到當地選務作業中心。運送路程由高雄市政府警察局派警車在車隊前、後押送，市選委會也派專人押車，確保過程萬無一失。
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