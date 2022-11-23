高市推寵物友善空間 方便讓民眾帶毛孩出遊

中央社／ 高雄23日電

建構高市寵物友善空間，高市動保處招募業者加入寵物友善空間標章。動保處今天表示，目前已有81家店加入，未來希望能達到200家，讓民眾可帶著心愛的毛孩到高雄各地共享溫馨時光。

高雄市動保處今天新聞稿表示，為使高雄市養寵物的家庭可帶著家中毛孩到處走，動保處建構高雄市寵物與人的無障礙友善空間，民國109年推出寵物友善空間計畫以來，由原本18家擴增到目前已有81家店家加入寵物友善空間標章。

動保處表示，目前加入高雄市動物友善空間店家，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，動保處將持續擴大招募業者加入，未來希望能達到200家寵物友善空間店家，讓民眾可以帶著心愛的毛孩到高雄各地共享溫馨時光。

一名連鎖飲料店林姓店長表示，自己家中有養貓，但貓都關在家裡居多，偶爾也想帶貓出去走走，看到動保處招募寵物友善空間文宣，就立刻申請，希望促進貓奴交流；看到不少貓奴到店裡分享與貓生活的點滴，感到很滿足。

動保處長葉坤松說，各個寵物友善店家，都是「友善、幸福」的種子教官，讓飼主有機會學習如何陪伴及理解寵物，做好飼主應盡責任，進而打造高雄市為寵物友善城市。

農業局長張清榮表示，歡迎各行業商家加入寵物友善空間認證，同時也成為推廣飼主責任的種子場所，而飼主帶寵物進入寵物友善店家時，務必全程陪伴並遵守寵物友善公約，共同維護店家整潔及衛生。

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