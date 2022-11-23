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愛河灣商辦隔17年啟動整建招商 高市府：樂觀其成

中央社／ 高雄23日電

位於高雄愛河畔、閒置17年的大元國際大樓，預計今年底啟動招商；高雄市經發局今天表示，業者代表日前有到市府拜會，盼市府協助招商，經發局對此樂觀其成，並允諾將全力提供協助。

大元國際大樓位於愛河畔，占地806.46坪、建坪則達1萬3709坪，為地下4層、地上21層商用大樓，建物持有者為大元建設，但閒置至今已逾17年。

有媒體近日報導指出，大元建設看好高雄未來經濟發展，決定啟動大元國際大樓整建工程，重新對外招商。高雄市發局今天發布新聞稿證實此事，表示業者代表日前曾到市府拜會，說明整建規劃，並盼市府協助招商。

經發局表示，對業者投資高雄並重啟招商感到歡迎且樂觀其成，允諾將全力給予行政及招商等協助，共同為亞洲新灣區的商業及觀光休閒發展注入更多動能。

經發局指出，大元建設是在今年9月間由董事兼總經理馬瑞辰率團隊到市府拜會，會中表示是因看好高雄近年產業轉型帶動商業活絡發展，如亞灣區發展5GAIoT及推動水岸經濟、港埠旅運中心相繼啟用等，決定今年底前啟動大樓整建。

根據大元建設規劃，大元國際大樓今年底動工整建並啟動同步招商，一年內完成翻修，B1至3樓為商場、4至18樓將打造海景商辦或部分飯店等空間，19至21樓則引進高檔餐廳及招待所，打造複合式的完善商業及休憩空間。

經發局長廖泰翔說，市長陳其邁上任後聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，吸引微軟、AWS、高通、CISCO等國際大廠與新創進駐，多元招商及開發策略，讓亞灣區發展更加活絡，是吸引業者願意擴大投資的主因。

廖泰翔並指，亞灣5G AIoT創新園區已吸引逾130家大廠及新創進駐，創造新台幣近千億元投資及5700個就業機會。「亞灣2.0」計劃已有國泰金控進駐成立資訊開發中心，國內四大金控等業者也表達高度投資意願。

愛河 高雄市

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