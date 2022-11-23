家扶向上兒童 小五的她0.1視力黏著課本與擴視鏡是日常
屏東家家扶中心關注弱勢孩童與其家庭，今年從1200戶扶助家庭中，選出3名向上兒童。國小五年級的郭羽瑄，出生後患有遺傳性眼疾，視力僅剩0.1，黏著課本與擴視鏡是她學習的日常，她用百倍努力，彌補先天不足。
西勢國小五年級郭羽瑄，父親從事水泥車司機，母親因罹患腦瘤歷經多次手術，身體較虛弱，但仍在健康允許情況，從事臨時性工作協助家計。所幸有外祖母照顧，親友間互助，減輕雙親的負擔。
郭羽瑄還有兩個手足，分別就讀小一的弟弟、幼兒園中班的妹妹，三人出生患有遺傳性眼疾疾病先天性的角膜白斑，影響視力，父母親寒暑假帶三姐兄妹到高雄榮總追蹤回診。
黏著課本及擴視鏡的畫面，是羽瑄學習的日常，僅剩0.1視力，她用百倍的努力，彌補先天的不足，她說，相較於其他身心障礙的孩子來說「我很幸運」，至少還有獨自生活能力。課業學習，學校課後照顧純青學堂會協助完成功課，回家後若有複習功課的需求，會請媽媽在旁協助陪讀。
另外獲向上兒童兩位，為九如國中三年級邱瑞豐，父親罹癌，牽動家中經濟，母親擔任廚工。瑞豐在學校擔任柔道隊長，今年縣運獲國男組第九量級金牌，有望取得全中運的資格門票，用全力以赴的態度，面對每一場生命挑戰。
東勢國小六年級潘榆潔的父母親離婚後，由母親獨力照顧姊妹，為能配合兩名子女的上下課接送，母親承接居家清潔工作賺取微薄生活費，榆潔也懂得母親生活辛勞，協助看顧小二妹妹，平日參與國術社團，社團與表演活動積極投入，在縣內各類國術比賽表現出色。
潘榆潔說，教育是改變家庭生活途徑之一，努力用功學習，日後希望能成為老師，幫助更多像自己一樣經濟貧困的學生。
屏東家扶中心指出，3名年度向上兒童將在12月4日萬丹運動休閒公園舉辦「家扶心 歲末情」2022年歲末慈幼送暖園遊會中接受表揚，透過向上兒童的故事，勉勵求學中的孩子們，努力與勇氣兼具，一起翻轉人生。
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