高雄信蚵公園改造遊戲場 流露濃濃海洋風

高雄愈來愈多座特色公園，位在信梓官區中正路及港五街口旁的蚵公園遊戲場，今年初廣納居民意見啟動改造，增加攀爬等挑戰性設施及彈跳床、鞦韆等，地墊則融入海洋生物意象，流露濃濃的海洋風。

高市工務局養工處表示，在工務團隊打造下，各行政區好玩又有趣的特色遊戲場陸續啟用，目前已完成梓官、路竹、彌陀及橋頭等區特色遊戲場，讓大小朋友能在公園裡盡情玩耍。

最近完成改造的信蚵公園，遊戲區設計富有海洋意象的彩色地墊，讓小朋友有如徜徉海洋世界中，此外也能在爬上漁網攀爬架，再從隧道溜滑梯溜下，或在彈簧床上蹦跳。

養工處表示，信蚵公園體建設施區也新設腰背按摩器，供大人使用，滿足大、小朋友不同的需求，陳小妹說，溜滑梯跟彈簧床都很刺激很好玩，陳媽媽則說，腰背按摩器讓人筋骨伸展，全身舒暢。