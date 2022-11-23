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高雄信蚵公園改造遊戲場 流露濃濃海洋風
高雄愈來愈多座特色公園，位在信梓官區中正路及港五街口旁的蚵公園遊戲場，今年初廣納居民意見啟動改造，增加攀爬等挑戰性設施及彈跳床、鞦韆等，地墊則融入海洋生物意象，流露濃濃的海洋風。
高市工務局養工處表示，在工務團隊打造下，各行政區好玩又有趣的特色遊戲場陸續啟用，目前已完成梓官、路竹、彌陀及橋頭等區特色遊戲場，讓大小朋友能在公園裡盡情玩耍。
最近完成改造的信蚵公園，遊戲區設計富有海洋意象的彩色地墊，讓小朋友有如徜徉海洋世界中，此外也能在爬上漁網攀爬架，再從隧道溜滑梯溜下，或在彈簧床上蹦跳。
養工處表示，信蚵公園體建設施區也新設腰背按摩器，供大人使用，滿足大、小朋友不同的需求，陳小妹說，溜滑梯跟彈簧床都很刺激很好玩，陳媽媽則說，腰背按摩器讓人筋骨伸展，全身舒暢。
高市府近年持續打造舒適友善的公園、綠地及遊戲環境，建置特色遊戲場公園，包括湖內區公3公園、鳳山區五甲公6公園、大寮區運動公園及前鎮區籬仔內公園，都提供兼具美學與安全的遊戲場。市府今年約編7.92億，拚年底前新增33處中大型特色遊戲場。
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