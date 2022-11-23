屏東縣人口數跌破80萬 選舉人數較4年前少1萬人

2022年地方公職人員選舉本周六就要投票，連續20年下跌的屏東縣人口數，選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，下屆55席議員的名額維持不變，但到今年8月底降為79萬9658人，近52年來首度跌破80萬人口大關，今年10月底再降至79萬8965人，選舉人數較4年前減少約1萬人。

屏東縣選委會統計，今年第19屆縣長選舉人人數67萬9330人，較2018年68萬9393人，減少約1萬人；2018年縣議員選舉人數68萬8694人，今年也減少約1萬人；鄉鎮市長選舉人數為67萬7933人，也較4年前的68萬8100人減少約1萬人。

此外，本次村里長選舉人數67萬6142人、鄉鎮市民代表選舉人數67萬7268人，也均較4年前減少約1萬人；至於本次憲法修正案，可投票人數為68萬1084人。

本周六即將投票，選務工作緊鑼密鼓準備中，包括離島琉球鄉的選票，今天也透過船運送達，由轄區警方派員嚴密戒護。

屏東縣今年1月人口數為80萬3787人，若在基準日跌破80萬，依據「地方立法機關組織準則」規定，縣（市）人口超過40萬至80萬人者，議員總額最多不得超過43人，屏東縣將一口氣減少12席議員；今年選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，但人口數若持續下滑，4年後的議員席次恐縮水。