快訊

獨／汪小菲火爆毀新婚夜 傳曾向大S求助金援4千多萬救急

5劑免費快篩又來了！12/1起幼兒、長者可再領 第8輪實名制同步實施

直播／疫情平穩 今增本土17,841、境外51、病歿31

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣人口數跌破80萬 選舉人數較4年前少1萬人

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
本周六即將投票，選務工作緊鑼密鼓準備中，屏東縣離島琉球鄉的選票，今天也透過船運送達，由轄區警方派員嚴密戒護。圖／屏東縣選委會提供
本周六即將投票，選務工作緊鑼密鼓準備中，屏東縣離島琉球鄉的選票，今天也透過船運送達，由轄區警方派員嚴密戒護。圖／屏東縣選委會提供

2022年地方公職人員選舉本周六就要投票，連續20年下跌的屏東縣人口數，選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，下屆55席議員的名額維持不變，但到今年8月底降為79萬9658人，近52年來首度跌破80萬人口大關，今年10月底再降至79萬8965人，選舉人數較4年前減少約1萬人。

屏東縣選委會統計，今年第19屆縣長選舉人人數67萬9330人，較2018年68萬9393人，減少約1萬人；2018年縣議員選舉人數68萬8694人，今年也減少約1萬人；鄉鎮市長選舉人數為67萬7933人，也較4年前的68萬8100人減少約1萬人。

此外，本次村里長選舉人數67萬6142人、鄉鎮市民代表選舉人數67萬7268人，也均較4年前減少約1萬人；至於本次憲法修正案，可投票人數為68萬1084人。

本周六即將投票，選務工作緊鑼密鼓準備中，包括離島琉球鄉的選票，今天也透過船運送達，由轄區警方派員嚴密戒護。

屏東縣今年1月人口數為80萬3787人，若在基準日跌破80萬，依據「地方立法機關組織準則」規定，縣（市）人口超過40萬至80萬人者，議員總額最多不得超過43人，屏東縣將一口氣減少12席議員；今年選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，但人口數若持續下滑，4年後的議員席次恐縮水。

議員 2022大選 屏東縣選舉

延伸閱讀

屏東縣選委會今起運選票 離島琉球鄉選票搭船運抵

屏東縣3連任議員林玉花病逝享年58歲 遺缺不補選、遞補

永續飲食股 攻守兼備

屏東綠複刻陳水扁「牽手護台灣」造勢 藍徒步拜票拚最後一哩路

相關新聞

家扶向上兒童 小五的她0.1視力黏著課本與擴視鏡是日常

屏東家家扶中心關注弱勢孩童與其家庭，今年從1200戶扶助家庭中，選出3名向上兒童。國小五年級的郭羽瑄，出生後患有遺傳性眼...

高雄信蚵公園改造遊戲場 流露濃濃海洋風

高雄愈來愈多座特色公園，位在信梓官區中正路及港五街口旁的蚵公園遊戲場，今年初廣納居民意見啟動改造，增加攀爬等挑戰性設施及...

屏東縣人口數跌破80萬 選舉人數較4年前少1萬人

2022年地方公職人員選舉本周六就要投票，連續20年下跌的屏東縣人口數，選前半年人口基準日驚險保住80萬關卡，下屆55席...

陳宗彥、邱議瑩高雄輔選邱俊憲 籲挺青壯世代優質議員

選戰進入倒數72小時，民進黨高雄市議員邱俊憲23日與立委邱議瑩合體，在仁武大灣地區路口拜票，曾任防疫副指揮官的內政部次長...

團結力量大！ 屏東10店家「悠遊屏東美食節」攜手衝買氣

由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會執行，並由台灣獨角獸創意公司輔導，屏東縣有141家品牌參與共好計畫「屏東O2O...

屏東縣選委會今起運選票 離島琉球鄉選票搭船運抵

選戰剩下3天，選務工作同步展開，屏東縣選委會指出，今23、24日展開選票運送，送抵33鄉鎮市公所，離島琉球鄉的選票，也在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。