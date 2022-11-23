陳宗彥、邱議瑩高雄輔選邱俊憲 籲挺青壯世代優質議員
選戰進入倒數72小時，民進黨高雄市議員邱俊憲23日與立委邱議瑩合體，在仁武大灣地區路口拜票，曾任防疫副指揮官的內政部次長陳宗彥，隨後接力陪同邱俊憲車掃、參拜，除了感謝鄉親對防疫工作的配合，也呼籲選民支持青壯世代議員替大家繼續打拚。
陳宗彥表示，邱俊憲是他認識多年的好兄弟，也是鳥松、仁武、大樹、大社唯一評鑑優質的市議員，地方議會需要優質、清廉、專業的力量，拜託鄉親共同守護年輕、優質的邱俊憲議員。
陳宗彥說，國人這兩年多來對於防疫措施有許多配合與協助，今天參拜鳥松兩間廟宇時，他也多次感謝廟宇執事人員，在疫情困難之際，願配合政府防疫政策，不管是停辦平安宴、繞境活動、控制人流、避免入廟參香等等措施，都讓國人安全有保障，也讓國家即將進行的大選順利平安進行。
鳥松、仁武、大樹、大社第五選區應選5席，民進黨此次高額提名4席，現任議員無不謹慎應戰，邱俊憲說，市民對於市長陳其邁政績多所肯定，立委在中央替高雄爭取建設、預算，市民也很有感，中央防疫團隊更持續守護大家的安全，感謝邱議瑩立委及陳宗彥次長兩人最後關鍵時刻前來相挺，呼籲鄉親踴躍投票，用選票支持認真服務、守護大家的陳其邁市長及優質會做事的邱俊憲。
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