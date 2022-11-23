團結力量大！ 屏東10店家「悠遊屏東美食節」攜手衝買氣

由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會執行，並由台灣獨角獸創意公司輔導，屏東縣有141家品牌參與共好計畫「屏東O2O」，透過LINE熱點經營，爭取電商商機；因應疫情緩和，國旅市場將爆發，其中10家店家今天聯手推出「悠遊屏東美食節」衝買氣，祭出特色商品與優惠外，至本月30日透過LINE熱點消費，再送明星限定版口罩。

胡仔妹蛋糕咖啡之家胡志豪說，感謝經濟部中小企業處輔導，夫妻倆本來不會電商，經手把手的教學，逐步學會商品訂價策略，因家中有慢飛天使，透過共好計畫，提供消費者預約、自取、外帶服務，面臨訂單不再措手不及，也不再用電話抄訂單，提高營運效率，擁有更多時間陪孩子成長。

Thai-hoja張玉琳與彭治慈在疫情期間逆風創業，透過泰式咖哩與手作甜點獲得大量粉絲，現已在屏東市擁有兩家店，並透過共好計畫，磨練電商能力，累積會員，發展會員行銷，積極整合線上線下體驗，用創意料理與復古傢俱傳遞屏東美學。

希望手作劉婉軒則透過繽紛與復古的色彩交織出時尚的原住民手作商品，並以外婆名字「伊娜卡」登記公司，盼將長輩的期待、期許與精神傳承下去，過去，都透過直播吸引消費者到店舖採購，參與共好計畫後，透過雲工具讓粉絲線上下單與結帳，克服人力不足的問題。