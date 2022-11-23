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屏東縣選委會今起運選票 離島琉球鄉選票搭船運抵

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
選戰剩下3天，選務工作同步展開，屏東縣選委會指出，今23、24日展開選票運送，送抵33鄉鎮市公所，離島琉球鄉的選票，也在今天上午搭船運抵琉球鄉。圖／屏東縣選委會提供
選戰剩下3天，選務工作同步展開，屏東縣選委會指出，今23、24日展開選票運送，送抵33鄉鎮市公所，離島琉球鄉的選票，也在今天上午搭船運抵琉球鄉。圖／屏東縣選委會提供

選戰剩下3天，選務工作同步展開，屏東縣選委會指出，今23、24日展開選票運送，送抵33鄉鎮市公所，離島琉球鄉的選票，也在今天上午搭船運抵琉球鄉。

即將投票地方公職人員選舉，屏東縣選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長。共有1605人登記參選，縣長3人參選，應選1名；縣議員101人登記，共應選55席；鄉鎮市長94人登記，應選33人；鄉鎮市民代共557人登記，共應選334席；村里長共850人登記，應選出443人。

屏東縣選委會指出，選舉票的顏色，縣長選舉票是淺黃色。區域議員選舉票是白色。山地原住民議員選票為淺綠色。平地原住民選票為淺藍色。鄉鎮市長選舉票為金黃色。區域鄉鎮市民代表選票為淺粉紅色。平地原住民鄉鎮市民代表選票為淺橘色。村里長選舉票為白色。

屏東縣選委會指出，各類公職人員選舉選舉人數與四年前相比都減少約1萬人，今年第19屆縣長選舉人數67萬9330人。跟2018年第18屆縣長選舉人數68萬9393人，減少約1萬人。今年第20屆縣議員選舉人數部分，今年67萬8576人，較2018年第19屆縣議員選舉人數68萬8694人，也減少1萬人。今年第19屆鄉鎮市長選舉人數67萬7933人，第18屆鄉鎮市長選舉人數68萬8100百人，同樣減少約1萬人。

今年村里長選舉人數67萬6142人、鄉鎮市民代表選舉人數67萬7268人，均較4年前減少約一萬人；本次憲法修正案複決，可投票人數68萬1084人。2014年縣長選舉投票率73.53％、2018年投票率71.09%。

選戰剩下3天，選務工作同步展開，屏東縣選委會指出，今23、24日展開選票運送，送抵33鄉鎮市公所，離島琉球鄉的選票，也在今天上午搭船運抵琉球鄉。圖／屏東縣選委會提供
選戰剩下3天，選務工作同步展開，屏東縣選委會指出，今23、24日展開選票運送，送抵33鄉鎮市公所，離島琉球鄉的選票，也在今天上午搭船運抵琉球鄉。圖／屏東縣選委會提供
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