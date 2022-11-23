東港區漁會投入暖心供餐 愛心便當發送假日不休息

屏東縣東港漁港是南台灣重要的魚貨供應基地，為幫助鎮內獨居長者、經濟弱勢族群，東港區漁會配合政府「魚鄉暖心供餐」計畫，採購在地當季盛產的海鮮、肉品、蔬果，使用新鮮美味的食材，號召漁會家政班志工協助，搭配均衡健康飲食觀念，每周提供150份愛心便當，盼將眾人愛心傳遞給有需要的鎮民。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說 因應漁村高齡化，東港區漁會配合投入長照2.0政策，挹注人力和物力，希望能結合在地優質農業及漁業資源，實現友善農漁業，並溫暖互助，回饋給有需要的東港鎮民。

東港區漁會去年開始辦理「綠色照顧站」，今年起正式成立綠照據點，11月起再投入暖心供餐計畫，便當菜色豐富且營養均衡，配合時節，以海鮮主菜為主，搭配時令新鮮菜餚，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日則提供營養新鮮食材，由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。