快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

東港區漁會投入暖心供餐 愛心便當發送假日不休息

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港區漁會今年11月起再投入暖心供餐計畫，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。圖／東港區漁會提供
屏東東港區漁會今年11月起再投入暖心供餐計畫，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。圖／東港區漁會提供

屏東縣東港漁港是南台灣重要的魚貨供應基地，為幫助鎮內獨居長者、經濟弱勢族群，東港區漁會配合政府「魚鄉暖心供餐」計畫，採購在地當季盛產的海鮮、肉品、蔬果，使用新鮮美味的食材，號召漁會家政班志工協助，搭配均衡健康飲食觀念，每周提供150份愛心便當，盼將眾人愛心傳遞給有需要的鎮民。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說 因應漁村高齡化，東港區漁會配合投入長照2.0政策，挹注人力和物力，希望能結合在地優質農業及漁業資源，實現友善農漁業，並溫暖互助，回饋給有需要的東港鎮民。

東港區漁會去年開始辦理「綠色照顧站」，今年起正式成立綠照據點，11月起再投入暖心供餐計畫，便當菜色豐富且營養均衡，配合時節，以海鮮主菜為主，搭配時令新鮮菜餚，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日則提供營養新鮮食材，由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。

東港東南宮今年6月成立福膳愛心便當志工隊， 為東港鎮獨居長輩、邊緣戶及行動不便者，提供六日及例假日午晚餐愛心便當送餐服務，從烹調健康美味菜色，包便當、到外送摩托車隊一手包；千越加油站董事長的東南宮主任委員許振生說，樂見東南宮福膳便當和東港漁會「綠色照顧站」共同配合製作愛心便當，幫助更多鄉親，讓東港不僅富麗，更是處處有愛，大家互助共居的幸福家園。

屏東東港區漁會去年開始辦理「綠色照顧站」，今年11月起再投入暖心供餐計畫，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日則提供營養新鮮食材，由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。圖／東港區漁會提供
屏東東港區漁會去年開始辦理「綠色照顧站」，今年11月起再投入暖心供餐計畫，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日則提供營養新鮮食材，由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。圖／東港區漁會提供
屏木東港區漁會去年開始辦理「綠色照顧站」，今年11月起再投入暖心供餐計畫，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日則提供營養新鮮食材，由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。圖／東港區漁會提供
屏木東港區漁會去年開始辦理「綠色照顧站」，今年11月起再投入暖心供餐計畫，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，例假日則提供營養新鮮食材，由東南宮福膳便當協助烹飪供餐及分送。圖／東港區漁會提供

東港 便當 愛心

延伸閱讀

從捕撈上來那一刻就開始保鮮！他承襲3代職人精神，把「海中黃金」新鮮直送餐桌

「百根大GG」沖上岸！沙灘多到撿不完民眾嗨喊海鮮自由 老饕曝美味真相

源自東港動漫人物絢櫻、穗姬 紅回誕生地登上華僑市場代言觀光

鮭魚王免費吃buffet！ 嗑完50貫鮭魚握壽司、身分證對中2數字 「南洋海鮮百匯」吃到飽享優惠

相關新聞

紅色警戒！擴散條件差空品不佳 高雄市環保局啟動應變

高雄市今天空品條件不良，左營等5個測站空氣品質指標AQI呈現紅色警示，另有6個測站AQI呈現橘色提醒。高雄市環保局表示，...

小三通復航 金門逾8千人連署

金門縣長楊鎮浯競選總部與國民黨金門縣黨部發起「小三通復航」連署，1個多月來蒐集8245份連署書，昨由立委陳玉珍轉交陸委會...

東港區漁會投入暖心供餐 愛心便當發送假日不休息

屏東縣東港漁港是南台灣重要的魚貨供應基地，為幫助鎮內獨居長者、經濟弱勢族群，東港區漁會配合政府「魚鄉暖心供餐」計畫，採購...

高雄金馬賓館4周年 歲末壓軸大展有「藝」思

高雄金馬賓館當代美術館建館4周年，歲末壓軸大展，由甫於巴黎東京宮策畫展出的資深策展人Jérôme Neutres，攜手永...

高雄兩線三星警官疑腦出血急送醫 還在加護病房未清醒

高雄楠梓分局民防張姓組長今天上午在家休息，被家人發現昏迷，疑腦出血，後腦中有大面積血塊，緊急送醫國軍高雄總醫院救治，目前...

西浦頭社區活動中心動土 楊鎮浯：將成顧老顧幼生力軍

金寧鄉西浦頭社區活動中心新建工程今日舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯、議長洪允典親自主持，楊鎮浯表示，這個社區活動中心未來落成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。