獨輪車會友體驗食農 金門多年國小到高雄交流

金門縣多年國小20名師生在校長張志猛帶領下，到高雄翁園國小，以獨輪車運動搭起共同學習的橋梁，並體驗食農教育；今天再前進小琉球，與白沙國小進行海洋教育及獨輪車環島。

張志猛接受中央社記者電訪表示，多年國小與翁園國小都是發展獨輪車運動10年以上的學校，兩校首次以獨輪車課程方式會友，從獨輪車運動的萌芽期、發展期、成熟期，再到目前突破困境後的蛻變再成長期，彼此交換推動獨輪運動的心路歷程，分享學校經營特色教育的策略及困境。

張志猛表示，學生進行各具特色的獨輪車花式表演，並交換禮物，展開交流序幕；接著，學生互當小老師，指導獨輪車技巧動作，手牽手練習撥輪前進、分組玩蝶戀花和圓規轉，學生使出渾身解數，以高超的技巧供對校學生學習，同時也和學習夥伴學習新的動作技能。

看到學生臉上洋溢著歡樂笑容，展現自信，張志猛說，這是成長的滿足，師長同感欣慰。

此外，配合「食農教育」政策，翁園國小在鄰近校園地區承租兩分地進行「動手做」的體驗教育，由學生參與農產品生產。張志猛說，翁園國小今年種植的農產品是玉米，指導學生以有機的方式種植，了解土地、植物及動物之間相互依存的關係。

時值玉米收成時節，在翁園國小校長龔宏仁帶領下，多年國小師生體驗摘採玉米的樂趣，離開時，人手一袋熱騰騰的伴手禮─香甜可口的水煮玉米，滿載而歸。