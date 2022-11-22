高雄金馬賓館4周年 歲末壓軸大展有「藝」思

高雄金馬賓館當代美術館建館4周年，歲末壓軸大展，由甫於巴黎東京宮策畫展出的資深策展人Jérôme Neutres，攜手永添藝術執行長邵雅曼共同策畫，呈現「新寫實主義運動」指標性作品《阿曼：思考物件》，及源自表演與電影藝術領域的攝影繪畫家《尚・克勞德・沃特斯：留白之光》，23日起重磅登場！

邵雅曼說，阿曼為國際公認對20世紀當代藝術有卓越貢獻的藝術先鋒，影響當今藝術思潮深遠，作為法國「新寫實主義」重要領袖，與安迪・沃荷及伊夫・克萊因為藝術界著名的搭檔，作品曾於巴黎龐畢度藝術中心、紐約現代藝術博物館、索羅門．古根漢美術館、倫敦泰特現代美術館展出。此次特展《阿曼：思考物件》探究阿曼藝術顯現社會更迭歷程，藉由不同時期代表性的著名經典，帶領觀眾重遊戰後藝術多采多姿的藝術型態，展場更以阿曼的音樂、印記系列、藝術的交會集積系列為題，展現色彩澎湃的視覺交響樂。

展覽由永添藝術（ALIEN Art）與阿曼紐約工作室（The Arman Marital Trust & The Arman Studio Archives）攜手合作，難得一件的藝術家珍藏之作首度來台。

金馬賓館走過4個年頭，持續累積藝術能量與活力。繼金馬賓館2021年《賴志盛：繞樑》，此次來自比利時觀念藝術家《尚・克勞德・沃特斯：留白之光 》攝影繪畫暨繪畫作品，融合了沃特斯表演藝術與電影領域的底蘊。沃特斯善於觀察人性、透過詩意的留白空間彰顯內在本質，觀看沃特斯的作品，觀眾彷彿走進教堂，時間與空間是另一個維度的體會。