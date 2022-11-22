影／大陸禁台石斑進口 政府積極推廣內銷價格回溫
自大陸單方面禁止台灣石斑魚進口，讓南部地區養殖石斑魚業者產銷失衡，價格一度慘跌，經過農委會及地方政府積極因應對策大力推廣石斑魚產業內銷市場，目前龍膽石斑魚商每台斤收購價錢來到170~180元，高雄永安養殖戶于錦鳳表示，香港最愛的是台灣龍膽石斑，限定每條必需30~40台斤內，目前外銷到香港是每台斤200元左右，台鐵也推出石斑魚便當銷路特夯，教育部也讓學校營養午餐班班吃石斑魚等，加上由於疫情趨緩，各大飯店餐廳喜宴與尾牙客層回流，在飯店助攻下已經讓國內石斑魚價格回溫，讓石斑養殖戶可以安心過年。
高雄市政府海洋局扶植的高雄優質龍虎斑，聯手行銷高雄的龍虎斑，高雄翰品飯店由餐飲團隊研發出「龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬」等產品。翰品酒店總經理林俊宇指出，之前參加海洋局所舉辦的推廣在地漁產活動，經媒合認識了多家高雄在地的養殖漁業業者，也更進一步認識了優質的高雄在地漁產品，其中位於東港、林園、永安所養殖的石斑魚肉質更是讓人感到驚豔，因此展開此次的合作。
海洋局副局長黃登福為高雄龍虎斑站台，把品質最好的龍虎斑推銷給全台消費者，他表示，位於林園的魚社長從事的是龍虎石斑魚養殖，不斷改變養殖方式打造出比野生還厲害的水源，用心培育出極致龍虎斑，飯店透過先行處理，民眾買回家就可以直接料理或食用，讓原本的國宴大菜變成家常料理，鼓勵民眾多多食用國產好魚。
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