聽新聞
test
0:00 / 0:00
高閔琳初選落馬今為同黨新人駕車助選 盼交棒議會任務
九合一選舉倒數4天，民進黨為拚議會席次過半，並拉抬同黨新人聲勢，今天上午立委邱議瑩、邱志偉到燕巢區，陪大岡山選區候選人陳慶鴻車掃，除立委陪同，同選區市議員高閔琳，因先前黨內初選落敗，這屆未參選連任，今天擔當宣傳車駕駛，別具意義，更盼能將議會任務交棒給新人。
民進黨立委邱議瑩、邱志偉及市議員高閔琳今天上午10時40分陪市議員候選人到燕巢區瓊林威靈宮參拜後，並舉行車掃拜票。
車掃出發前，邱志偉說，為成為新人最強後盾，每天不只掃街拜票，還陪同站路口爭取支持，且過去陳慶鴻擔任他服務處主任10年，大岡山各區各里的事物都相當熟悉，是議會即戰力，民進黨高雄議會要過半，這一席至關重要。
第三選區大岡山市議員高閔琳是今年民進黨初選唯一落馬的現任議員，初選前高閔琳支持同屬新潮流的新人陳慶鴻；初選後高閔琳曾說，不後悔支持新人，兩人同框看板還主打「接棒高閔琳、打拚為鄉親」。
今車掃高閔琳更擔任宣傳車的司機，高還說，這是她助選以來，第二次當宣傳車駕駛，同時也盼選民支持她更把票投陳慶鴻，讓陳來交棒，延續大岡山區的建設。
高雄第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）國民黨提名現任議員陸淑美、方信淵及宋立彬；民進黨除現任議員黃秋媖，陳慶鴻、林志誠都為新人，另有台灣基進劉航遠、時代力量黃思學共8人參選，應選5席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言