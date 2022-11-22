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爭取「小三通復航」募集8245人連署 盼中央聽到地方聲音

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部主委吳興邦將8千多份的「小三通復航」連署書交給陳玉珍立委服務處，盼透過陳玉珍帶到中央。圖／楊鎮浯競選總部提供
國民黨金門縣黨部主委吳興邦將8千多份的「小三通復航」連署書交給陳玉珍立委服務處，盼透過陳玉珍帶到中央。圖／楊鎮浯競選總部提供

金門縣長楊鎮浯競選總部與國民黨金門縣黨部共同發起的「小三通復航」連署，經過1個多月的簽名連署，共蒐集了8245份連署書，昨日由國民黨金門縣黨部主委吳興邦交給陳玉珍立委服務處，今日透過陳玉珍帶到中央，希望民進黨中央能聽進金門地方的聲音，早日讓「小三通」復航，不要再裝聾作啞了。

陸委會主委邱太三在10月7日於立法院接受立委陳玉珍質詢「小三通」復航議題時，意外透露出有「重量級候選人」有不同意見、甚至刻意阻擋。楊鎮浯隨即召開記者會砲打中央，直批民進黨不應為了選票考量而犧牲金、馬「小三通」，競選團隊也從當時深入社區各個角落進行連署。

競選總部執行長石兆瑉表示，「小三通」是金門人的經濟命脈，更是許多陸配、台商、台幹、台生倚重的交通管道。「小三通」停航、兩岸航班限縮、價格暴漲，已阻斷了許多人的回家之路，甚至留下人生遺憾。

石兆瑉也說，國境已於10月13日全面解封、國門大開，早就代表疫情穩定，在可控範圍內，為何小三通不行？上個月金馬澎離島3位縣長、議長和立法委員，聯名簽署要求政府盡速開放小三通，這麼高的民意支持，民進黨政府竟然還可以假裝沒看到，分明就是要暗助民進黨支持的候選人。

陳玉珍日前也表示，「小三通」在「1126」投票日開放前復航是不可能的，因為民進黨對自己執政沒信心，甚至擔心台商、台生返國投票的結果會讓該黨更難看，所以技術性的拖延小三通，完全枉顧台商、台生與金、馬民眾的生存權益。

陳玉珍也說，民進黨政府根本就把金門人當作次等公民，難到金門不是國門的一環，為何國門開放獨漏金門小三通，過去基於防疫需要，金門人配合中央政府的防疫政策，當初政府提出4大理由說小三通不能開放，包括需疫情穩定、需離島醫療充裕、需民意支持、需看兩岸互動，現在疫情若不穩定，國門可以開放。

楊鎮浯競選總部深入各村里設置小三通復航的連署點，讓民眾參與連署。圖／楊鎮浯競選總部提供
楊鎮浯競選總部深入各村里設置小三通復航的連署點，讓民眾參與連署。圖／楊鎮浯競選總部提供

小三通 金門 2022大選 金門縣選舉 楊鎮浯

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