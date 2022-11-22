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「支持當年的自己」 雄中生寄明信片請學長姐挺18公民權

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
高雄中學三年級學生張令岷與「民主轉大人」活動發起人林尚毅到郵局寄出850封明信片給學長姐，呼籲11月26日記得回家投票，支持18歲公民權複決。圖／林尚毅提供
高雄中學三年級學生張令岷與「民主轉大人」活動發起人林尚毅到郵局寄出850封明信片給學長姐，呼籲11月26日記得回家投票，支持18歲公民權複決。圖／林尚毅提供

「支持18歲公民權複決，就是支持當年的自己！」高雄中學三年級學生張令岷22日上午與「民主轉大人」活動發起人林尚毅，一同到高雄青年郵局寄出850封明信片給學長姐，呼籲11月26日記得回家投票，支持18歲公民權複決。該活動象徵著台灣民主的改變，將由青年出發，並呼籲最親近的學長姐們，表示18歲公民權修憲複決，就是支持當年的自己。

張令岷表示，自己沒有投票權，也還未滿18歲，但為了台灣更美好的明天，在課程之餘多加努力，是雄中人不變的堅持。他說，雄中學生曾在228事件發生時，組織自衛隊抵抗強權；在318學運、反課綱運動中，也看到許多雄中人的身影；在18歲那年，雄中人心中都有一個讓台灣更好的夢想。張令岷表示，從國際局勢中，舉凡反送中、烏俄戰爭等，都是威權的擴張，青年想要用更直接的方式－透過選票對抗威權。

張令岷向學長姐溫情喊話，希望給青年一個機會，「同意18歲公民權修憲複決，就是幫助當年的自己完成夢想」，共同為台灣奮鬥，一起找回18歲那年未竟的夢。

林尚毅表示，距離投票日剩不到4天，寄出明信片除了是為紀念台灣第一次修憲複決，也想將當下最迫切想要加入台灣公民社會的衝勁，跟學長姐分享；透過柔性方式，提醒大家回家投票，支持對台灣社會充滿抱負的學弟妹，也是支持當年那個18歲、同樣想為台灣公民社會做出改變的自己。

林尚毅說，這次的18歲修憲複決案，是給年輕人一個自己決定未來的機會，也藉此告訴全世界，台灣人能夠決定自己民主的發展，「台灣人，是台灣自己的主人」。

修憲 公投 2022大選

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