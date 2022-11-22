全國智能科技創新應用大賽 偏鄉恆春國高中聯隊大贏家

繼11月5日參加2022無人機障礙賽獲得全國第一的亮眼成績後，屏東縣恆春工商電子科、資訊科與恆春國中機器人社組成的聯隊，在2022全國智能科技創新應用大賽的智慧小車遙控競速組大獲全勝，更難得的是，該組為混合組，來自偏偏鄉恆春國高中生，擊敗大學生包辦該組前三名；指導的恆春工商資訊科主任許斐菁、電子科主任林維寬開心說，這是偏鄉孩子不輸人的鐵證。

為發覺潛身於校園中未來的機器人開發好手，南臺科技大學本19日舉辦「2022全國智能科技創新應用大賽」，以自走車的智慧控制為主軸，活動分迷宮競速賽、循跡競速賽、及Micro:bit Al智慧小車遙控競速賽三項比賽， 結合趣味性與發揮運動家之精神，藉此啟發學生學習資訊、電機、電子、通訊、控制等相關技術整合興趣，培養學生實作與創新的能力。

林維寬說，對手來自全國北中南東的科技大學，有國立科大，也有雄工，強敵環伺，但恆春半島隊仍能在機器人硬體較為老舊(先天速度較慢)的狀況下，在26項獎額中拿到19項，參賽同學全數獲獎，連恆春國中同學也上榜，這就是屏東孩子、偏鄉孩子不輸人的鐵證；獲勝關鍵是老師專業技術指導，資訊科主任斐菁負責技術開發與機器人設備整備，厥功至偉，他夫妻倆在恆春半島28年努力拚競賽與教育，希望讓大家知道，半島的教育並不輸人，年輕學子不需離鄉背井求學。

智慧小車遙控競速組金牌是恆春工商電子二甲蘇嘉軒、銀牌是電子三甲尤冠凱、資訊一甲董旭淵、電子二甲楊傑宇

，銅牌是盧柏佑(恆春國中905班)、電子三甲柯政玄、資訊三甲薛文郡、資訊三甲游采諭、資訊一甲楊秉樺、電子二甲陳重仁、電子三甲林柏翔；佳作是電子三甲陳宇傑、盧宛苹林詠苡(恆中903)、資訊一甲傅炳騏、資訊三甲吳博民、電子二甲陳文政、曾冠榤(恆中905)、王見成、楊天安(恆中905)。

屏東恆春工商電子二甲蘇嘉軒（中）在2022全國智能科技創新應用大賽的智慧小車遙控競速組奪下金牌。圖／林維寬提供