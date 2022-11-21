客家菜也可以很時尚 冬藏餐桌獻映客家米其林料理

高雄客庄美濃、杉林、六龜、甲仙農產豐富，但每次要吃在地盛產好物，就得舟車勞頓去到六堆，因此這次高雄客委會與高雄客家文化事務基金會合辦「客家 • 冬藏一大地餐桌」活動，運用客庄冬季盛產食材開發有別傳統的客家創意料理，12月3日在新客家文化園區上菜，連結農村產地與都會，民眾吃客家美食不用再千里迢迢。

白玉蘿蔔、苦瓜、澄蜜蕃茄等，都是高雄客庄冬季大產的食材，傳統為了保存或是農民勞動所需，往往將食材醃漬、曬乾，或採重油重鹽烹調，食材原味難以展露；對此近年客委會著力翻轉傳統客家菜餚的烹調方式，用簡約、健康的料理風格突顯客庄食材原始鮮美、嫩甜的滋味，主委楊瑞霞說「客家菜也可以很時尚」。

將餐桌連結產地，把農村帶往都市，客委會想讓民眾品味新鮮的客家美食不需要遠道而來，邀請美濃小春日和主廚吳秋芳，為參與大地餐桌的來賓準備湯品、前菜、3道主菜、特色調飲及甜點，以客家庄當地食材為主角，搭配講究自然原味、細緻工序的日式烹調法，跳脫傳統客家家常菜的框架，呈現色、香、味俱全的「客家米其林料理」。

主廚吳秋芳介紹其中一道菜「杉林苦瓜滷」，以家常菜苦瓜鑲肉為靈感，這次嘗試將苦瓜和肉餡分開，絞肉餡也改用Q彈富嚼勁的黑豬肉；有別以往醬油調味，改以自製青梅酵素加少量鹽滷製，整道料理呈現苦瓜嫩甜帶苦的原味；梅味包裹豬肉，也讓豬肉味道更佳鮮美。

「客家 • 冬藏一大地餐桌」除了美味客家筵席，當天也會搭配達人現場說菜，透過口說，將客家農產特色與文化一同入菜；也邀請了多次入圍客家金曲的客家歌手黃瑋傑以及客家新秀李彦鋒到場獻唱，參與來賓能聽著客家創作歌曲、品味客家農產料理、體驗高雄客家農產的說菜特色，名額限量60位，即日起可至活動網頁報名：https://forms.gle/YybKndKHguEv9Mzc6。