鎮瀾宮大甲媽12月首度出巡澎湖 當地友廟全力接駕

鎮瀾宮大甲媽400年來將首次到澎湖遶境會香，活動總指揮澎縣副議長陳雙全指屆時希望有逾100艘漁船接駕，也規畫多項活動，讓前來交流的信徒感受道地的澎湖風情。

主辦單位指這次活動規畫「海上巡安」、「島內賜福」、「好戲連台」「景點巡禮」4大主軸，大甲媽預計12月9日搭台華輪抵達澎湖西嶼外海，由各界漁船鳴炮相迎、進行海上巡安，祈求航行平安、漁獲滿載。 承辦的嵵裡水仙宮主委表示， 接駕重責讓廟方誠惶誠恐，但樂觀其成，全力以赴。

活動首日大甲媽將駐駕嵵裡水仙宮，隔天到各友宮廟會香，傍晚進入馬公市區遶境踩街，屆時安排澎湖藝文陣頭遊街，也施放煙火，第二天大甲媽則駐駕澎湖天后宮。遶境期間，澎湖當地將由武術獅陣、八音隊、踏涼傘與車鼓陣輪演出，也舉辦澎湖最具民俗特色「乞龜儀式」。