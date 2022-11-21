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金門藏興古厝修復工程上梁 再現浯東風華

中央社／ 金門縣21日電

金門縣定古蹟金沙鎮官澳藏興古厝修暨活化工程今天舉行上梁。工程預計112年中竣工。修復完成後將適度開放民眾參觀，藉由文化資產點亮官澳，再創金東半島榮景新契機。

主持上梁典禮的金門縣長楊鎮浯表示，修復古厝常因無法得獲得全部所有權人同意而延宕；藏興古厝是首度引用民法第820條，只需共有人過半數同意即得以展開修復，為金門古厝修復開啟新頁。

所有權人代表楊定成今天出席上梁典禮，他接受中央社專訪表示，藏興古厝建於清乾隆年間，至今有227年歷史，最多有7戶族人同住，常住戶5、6家。他說，自祖父到自己和2兒1女都在這出生，但後來因空間不夠，族人陸續遷出，自己對古厝充滿回憶。

文化局表示，未來古修復完成後將適度開放民眾參觀，帶動對文化資產重視，串聯周邊官澳龍鳳宮、官澳海灣、馬山觀測站等景點，再創金東半島榮景新契機。

依文化局資料，藏興古厝建於1789-1795年，迄今逾227年，古蹟現況右護龍屋頂、左護龍後段空間，以及右櫸頭屋頂及牆面都坍損，前後落屋頂約倒塌1/3面積，構造損壞嚴重，急需處理古蹟後續修復工作事宜。去年開工至今已將局部損毀牆體、屋面、棟架修復。

藏興古厝建築格局為金門地區少見「雙落雙護龍」格局，建築面寬25.19公尺(雙落面寬11.92 公尺，護龍面寬6.63公尺)，深18.52公尺，占地面積466.52平方公尺。

文資資料表示，大厝身是十一架的大展步與前落退縮三開間的展步作法，是金門民宅比較少見形式。棟架斗栱構件彎弧優美，雕花刻工細膩精緻，表露地方營造技術的文化價值，具有地域獨特性及建築藝術價值。

金門楊氏17世到19世三代經營鹽場、當鋪、釀酒場、榨油場、魚塭等事業致富，僱工耗時10年興建這棟古厝 。「藏興」源自「燒寶而賀、藏富於民」和「政通人和，百廢俱興」，展現當年楊氏家族興旺榮景。

金門 文化資產

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