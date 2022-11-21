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乾淨選舉！屏東候選人李曜丞、李承育不插旗沒看板 黃國昌相挺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
前立委黃國昌（左）今到屏東輔選，支持微笑屏東聯盟成員，萬丹鄉長候選人無黨籍李曜丞（中）、縣議員候選人時代力量的李承育。記者劉星君／攝影
前立委黃國昌（左）今到屏東輔選，支持微笑屏東聯盟成員，萬丹鄉長候選人無黨籍李曜丞（中）、縣議員候選人時代力量的李承育。記者劉星君／攝影

選戰倒數，前立委黃國昌今到屏東輔選，推薦微笑屏東聯盟成員兩名成員，無黨籍萬丹鄉長候選人李曜丞、時代力量屏東縣議員候選人李承育，三人從屏東市慈鳳宮出發騎到萬丹鄉慈惠宮，呼籲乾淨選舉。黃國昌說，從青年開始，讓屏東人知道陽光政治、乾淨政治、廉能政治，在這塊好山好水屏東有可能的。

微笑屏東聯盟是一群致力公共事務革新屏東青年組成，成員有縣議員候選人無黨籍張怡、時代力量李承育、無黨籍萬丹鄉長候選人李曜丞、無黨籍崁頂鄉長候選人廖國富。

黃國昌推薦聯盟成員，黃國昌說，半年前他與屏東青年結緣，這群青年發起微笑屏東聯盟，宗旨找回國境之南的青天，希望由年輕人開始，讓屏東人知道陽光、乾淨、廉能的政治，在這塊好山好水的屏東是有可能的，短短幾個月成員展現勇氣、魄力，「這是一個關鍵的開始」，看到年輕人勇敢站出來。

黃國昌推薦兩人，萬丹鄉長無黨籍候選人李曜丞是高考農政榜首公務員，透過參選希望能改變萬丹鄉環境，一起站出來，把有理想的公務員送進萬丹鄉公所。李若當選，他第一個報名當萬丹鄉的志工。時代力量李承育是高考社工師，關注弱勢，社會基層，李承育是新人，堅持不用看板的選舉，靠著雙腳，懇請鄉親支持。

萬丹鄉長候選人無黨籍的李曜丞是高考農政公務員，四年前他曾參選屏東縣議員（萬丹、東港、新園）當時拿下4206票，是落選頭，差不到500票就能當選。他捲土重來，參選萬丹鄉長，他說，萬丹鄉近4年新遷入人口5300人，占選舉人口一成，在再加上三成中間選民，將是勝選關鍵。萬丹鄉長有4人參選，另外三人為民進黨提名李麗卿、無黨籍的簡天屏、無黨籍的李建霖。

時代力量李承育透過參選縣議員，盼能檢核社福作業規定，讓社工工作條件和環境更好，落實資源公平合理分配。

前立委黃國昌（左）今到屏東輔選，支持微笑屏東聯盟成員，萬丹鄉長候選人無黨籍李曜丞（中）、縣議員候選人時代力量的李承育，從屏東市慈鳳宮出發，騎單車到萬丹鄉慈惠宮，象徵乾淨選舉。記者劉星君／攝影
前立委黃國昌（左）今到屏東輔選，支持微笑屏東聯盟成員，萬丹鄉長候選人無黨籍李曜丞（中）、縣議員候選人時代力量的李承育，從屏東市慈鳳宮出發，騎單車到萬丹鄉慈惠宮，象徵乾淨選舉。記者劉星君／攝影

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