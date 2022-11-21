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屏東榮民總醫院今起提供看診 交通配套這裡看

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮總今起提供看診服務。記者劉學聖／攝影
屏東榮總今起提供看診服務。記者劉學聖／攝影

屏東榮民總醫院18日開幕，今起（21日）提供門診服務，服務就醫民眾，縣府交通配套已到位，醫療院區內外皆設有停車場，屏東市區5條小黃公車及2條市區公車路線配合繞駛設站，歡迎就醫民眾多多利用。

屏縣府指出，為配合屏東榮總啟用，醫療院區內提供汽車位約547格、機車位約970格外，縣府也在院區東側開闢汽車停車場提供有汽車格位129格，自駕民眾不用費心尋位。

大眾運輸服務部分，市區公車515廣勝路口-屏東家扶中心、516屏榮高中-加工出口區公車路線，及屏東小黃公車701社皮線、702萬丹線、703竹田線、705老埤線及706龍泉線，11月21日起皆增設「屏東榮民總醫院」站，706榮民醫院站也更名為「榮總龍泉分院」，沿線民眾可抵達院區，其餘鄉鎮民眾亦可透過台鐵或公路客運路線至屏東轉運站轉乘前往；市區公車點位於門診大門前路側公車站牌，小黃公車則於門診大門旁，民眾亦可至門診服務台索取大眾運輸相關資訊。

屏東榮總提供先進、全亞洲最新精密設備，守護屏東鄉親健康，縣府提供完善交通服務接軌，便利民眾前往就醫，尤以小黃公車和醫療據點結合，讓長者就醫不成問題，民眾有小黃公車搭乘需求，可於周一至周五上班時間預約，預約電話為08-7861818或0905-518365。

屏東 榮民

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