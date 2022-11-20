國際移民節嘉年華異文化發光 新二代展才藝帶市民環遊世界

高雄2022國際移民節嘉年華今天在衛武營榕園廣場登場，來自菲律賓、印尼等新住民，透過音樂舞蹈多元文化表演、異國美食、趣味競賽和闖關活動等，帶領民眾「環遊世界」。曾經受助的新住民第二代帶來多元才藝，充分展現活力與自信，呈現台灣多元族群融合的美好風景。

高雄市新住民人口數為全國第二高，基督教芥菜種會承接高雄市政府新住民會館服務，提前在國際移民節前舉辦嘉年華，開幕式由印尼、馬來西亞和土耳其等8國團隊代表，配合各國音樂，穿著國服快閃出場，立委許智傑、高雄市社會局長謝琍琍、芥菜種會執行長李肇家及高雄市新住民多元文化推廣協會理事長章少玲都出席同樂。

謝琍琍表示，高雄市新住民會館的成立，讓新住民覺得在高雄有娘家。李肇家說，新住民重點不在於「新」，而是「住民」，芥菜種會一路走來，希望透過培育，讓新住民更快速地與在地結合，讓高雄成為國際化城市。

越南新二代鄭怡娟是此次主持人，她過去曾是芥菜種會的認養童，幼年時父親罹癌，全家陷入經濟困境，家庭背景一度讓她感到自卑，現在她變得樂觀獨立，在大學美容造型設計系半工半讀，連續第2年透過芥菜種會青年就業培力服務方案，積極爭取更多的學習與成長。鄭怡娟說，很開心可以主持移民節活動，站在舞台上自信說出「我是越南混血兒」。