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高市經發局攜手新創進軍Meet Taipei 助募資、覓商機

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市府經發局19日攜新創團隊參加「Meet Taipei」，並安排與永豐創投、理想資產、中華開發資本及台北市電腦公會等商洽媒合。圖／高市經發局提供
高市府經發局19日攜新創團隊參加「Meet Taipei」，並安排與永豐創投、理想資產、中華開發資本及台北市電腦公會等商洽媒合。圖／高市經發局提供

高市府經發局著力新創育成，相繼成立KO-IN智高點、DAKUO數創中心，提供新創進駐空間與專業輔導。19日與進駐的易晨智能、踢歐哎哎、繆奇遊戲及愛吠的狗等4家新創至台北參加新創嘉年華「Meet Taipei」，現場也與永豐創投、理想資產、中華開發資本、台北市電腦公會等單位商洽媒合，幫助新創募資及拓展商機。

經發局長廖泰翔表示，市府積極投注資源協助新創育成、營造友善投資環境，除提供研發和進駐補助獎勵，每年舉辦新創競賽，邀請中油、台電、高捷等大廠出題，由優秀新創團隊解題，透過實質商業合作案例打入市場。同時安排課程、商洽會及大型展覽等多元輔導機制，協助新創獲取所需資訊與資源。歡迎更多優秀團隊來高雄進駐發展，把夢想留在高雄實踐，一起出海打國際盃。

愛吠的狗專精XR應用，執行長許冠文指出，公司除開發多款沉浸式互動體驗、AI影響辨識應用及區塊鏈應用等技術，更將VR／AR技術拓展至工業產業的應用上。愛吠的狗承接捷運鹽埕埔站O2元宇宙體驗館的開發及營運，透過線上平台體驗帶領民眾到周邊商圈線下消費體驗，盼藉由這次參展讓不同產業更了解元宇宙商業概念與運用，促成未來企業與企業間的合作機會。

易晨智能以「EZTalking」產品打進百家補教業，執行長許永昌指出，疫情驅動產業轉型，透過經發局輔導跨入語言學習領域打開新商機。未來將把AI語音辨識解決方案導入智慧教育、智慧健康、智慧醫療、智慧製造等方向，盼透過參展尋找夥伴異業結盟，拓展更多AI語音應用。

高市府經發局19日攜新創團隊參加「Meet Taipei」安排一對一洽商，協助新創募資及拓展商機。圖／高市經發局提供
高市府經發局19日攜新創團隊參加「Meet Taipei」安排一對一洽商，協助新創募資及拓展商機。圖／高市經發局提供

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