快訊

疫情續趨緩 較上周減少12.8%！本土今增1萬6197人 43人歿

陳時中今舉辦大遊行蔡英文尚未到 男持刀欲奪麥克風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓮池潭冬季疏枝 全景咖啡廳11/28試營運

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
泮咖啡引入蓮潭水源打造生態景觀池。圖／高市觀光局提供
泮咖啡引入蓮潭水源打造生態景觀池。圖／高市觀光局提供

左營蓮池潭是高雄知名景點，潭內蓮花目前進入冬天休眠停止生長時期，高雄市觀光局今表示，整治環境全年無休，趁休眠期疏枝整理蓮花，一旁的泮咖啡將於下個月重新開幕，11月28日試營運，將成為高雄最佳用餐、打卡地點。

觀光局表示，藉著冬季蓮花休眠，疏枝可回復水域通透性及適宜景觀，提供遊客更好觀賞視野。另外蓮池潭知名的泮咖啡經過觀光局融合水畔與環境生態重新打造後，整座建築明亮通透非常具時尚感，11月28日試營運。過去就原廣受好評的美食搭配全新店內外無敵景觀，絕對是全高雄最佳用餐、打卡地點。觀光局也建議，民眾用完餐可前往百年老店「中外餅鋪」參加低碳實境小旅行，深度體會蓮池潭古今人文情懷與景致。

觀光局長周玲妏表示，蓮池潭廟宇林立且兼具自然景觀，融入各項新穎硬體設施和地方協會導覽，長期都是國內外遊客指定前往的觀光景點。蓮池潭在清朝時就以「泮水荷香」聞名，觀光局在蓮池潭春秋閣及龍虎塔附近水域成功復育蓮花。但因生長茂盛又遇秋冬枝葉汰換時節，影響蓮池潭整體景觀風貌，為回復蓮潭水域視野通透性，觀光局派員將該蓮花區整理疏枝，呈現錯落有致之水面典雅景觀，湖面波光粼粼，幾株蓮花矗立其間，更顯詩意。

觀光局進一步說明，沿著潭邊步道往北走，廢棄農田水利會舊址拆除後，觀光局引入民間資源打造的蓮池潭知名餐廳「PAMMA泮咖啡」也即將在12月重新開幕。簡約現代的外觀設計，結合生態水環境工法引入蓮池潭水，營造生態浮島、水鏡埤塘風貌，白天晚上各有特色，是絕佳的蓮潭畔打卡拍照地點。

百年歷史中外餅舖第二代老闆娘張美華說，若想進一步走訪深度探訪蓮潭左營古城人文歷史、廟堂之美及好吃美食、伴手禮等，在地的高雄市舊城商圈發展協會也規畫7條蓮潭低碳實境小旅行路線。包括廟宇、古蹟、古厝、眷村美食及生態環境等多元文化，即使一人也可以透過手機與景點現場導覽互動穿梭古今。還可參加糕餅DIY活動。

蓮潭低碳實境小旅行，民眾可到中外餅鋪體驗DIY製作糕餅。圖／高市觀光局提供
蓮潭低碳實境小旅行，民眾可到中外餅鋪體驗DIY製作糕餅。圖／高市觀光局提供
蓮池潭龍虎塔倒影和疏枝後的蓮花相映美景。圖／高市觀光局提供
蓮池潭龍虎塔倒影和疏枝後的蓮花相映美景。圖／高市觀光局提供

觀光局 咖啡

延伸閱讀

大帽山貓屋暴紅 港人無視禁令搏命打卡

高雄團客旅遊補助受好評 延長至2023年4月

「黑豹」女主角搶先秀 De Beers全新蓮花圖騰珠寶上市

觀光局重啟「觀宏專案」 衝刺疫後新南向市場

相關新聞

高雄停電減少？ 學者：黑數被掩蓋

高雄市今年跳電、停電頻傳，成了市長選舉交鋒話題，國民黨台北市前市議員羅智強南下為同黨市長候選人柯志恩站台時，諷高雄已成「...

高市經發局攜手新創進軍Meet Taipei 助募資、覓商機

高市府經發局著力新創育成，相繼成立KO-IN智高點、DAKUO數創中心，提供新創進駐空間與專業輔導。19日與進駐的易晨智...

幸福小黃2.0開進高市杉林區 試營運期間免費

高雄市交通局幸福小黃開進杉林區了！交通局宣布，預約式的共享幸福巴士即日起在杉林區免費試營運，提供當地民眾彈性的交通接送服...

蓮池潭冬季疏枝 全景咖啡廳11/28試營運

左營蓮池潭是高雄知名景點，潭內蓮花目前進入冬天休眠停止生長時期，高雄市觀光局今表示，整治環境全年無休，趁休眠期疏枝整理蓮...

屏東青蕉薯條一嘗好驚豔 未來進軍超商、量販通路

香蕉研究所與屏東在地業者如記食品研發的「青蕉薯條」，昨天在2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動中首度亮相，現場民眾...

大氣條件不佳空品橘色提醒 高市環保局：提前啟動應變

高雄今天空品狀況不理想，戶外能見低較低，AQI易達橘色提醒等級，部分達紅色警示，環保局表示，大型汙染源已啟動應變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。