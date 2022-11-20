蓮池潭冬季疏枝 全景咖啡廳11/28試營運

左營蓮池潭是高雄知名景點，潭內蓮花目前進入冬天休眠停止生長時期，高雄市觀光局今表示，整治環境全年無休，趁休眠期疏枝整理蓮花，一旁的泮咖啡將於下個月重新開幕，11月28日試營運，將成為高雄最佳用餐、打卡地點。

觀光局表示，藉著冬季蓮花休眠，疏枝可回復水域通透性及適宜景觀，提供遊客更好觀賞視野。另外蓮池潭知名的泮咖啡經過觀光局融合水畔與環境生態重新打造後，整座建築明亮通透非常具時尚感，11月28日試營運。過去就原廣受好評的美食搭配全新店內外無敵景觀，絕對是全高雄最佳用餐、打卡地點。觀光局也建議，民眾用完餐可前往百年老店「中外餅鋪」參加低碳實境小旅行，深度體會蓮池潭古今人文情懷與景致。

觀光局長周玲妏表示，蓮池潭廟宇林立且兼具自然景觀，融入各項新穎硬體設施和地方協會導覽，長期都是國內外遊客指定前往的觀光景點。蓮池潭在清朝時就以「泮水荷香」聞名，觀光局在蓮池潭春秋閣及龍虎塔附近水域成功復育蓮花。但因生長茂盛又遇秋冬枝葉汰換時節，影響蓮池潭整體景觀風貌，為回復蓮潭水域視野通透性，觀光局派員將該蓮花區整理疏枝，呈現錯落有致之水面典雅景觀，湖面波光粼粼，幾株蓮花矗立其間，更顯詩意。

觀光局進一步說明，沿著潭邊步道往北走，廢棄農田水利會舊址拆除後，觀光局引入民間資源打造的蓮池潭知名餐廳「PAMMA泮咖啡」也即將在12月重新開幕。簡約現代的外觀設計，結合生態水環境工法引入蓮池潭水，營造生態浮島、水鏡埤塘風貌，白天晚上各有特色，是絕佳的蓮潭畔打卡拍照地點。