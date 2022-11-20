屏東青蕉薯條一嘗好驚豔 未來進軍超商、量販通路

香蕉研究所與屏東在地業者如記食品研發的「青蕉薯條」，昨天在2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動中首度亮相，現場民眾品嘗後驚豔連連，如記食品執行長兼廠長王文賢說，目前有超商、量販業者通路洽談中，透過香蕉的多元應用，解決產銷平衡問題。

「黃香蕉可以吃，綠香蕉做成薯條，增加價值」農糧署副署長姚志旺說，香蕉研究所與如記開發香蕉薯條，運用青香蕉特性，青蕉薯條吃起來口感清脆，藉由開發新食品市場，增加多元通路；農糧署組長陳立儀說，台灣香蕉近年以國內市場為主，每年近36萬噸產量，香蕉研究所努力不只育成多種品種，也與食品業者合作，開發不同農產品，包括青香蕉薯條、香蕉牛奶，期待香蕉的創值產品在市面通路販售。

屏科大校長張金龍說，此次評鑑與推廣活動委託農時力農業管理顧問公司承辦，此顧問公司是學校農企業管理系的學生創立新創公司，理論結合實務，將現代化的管理顧問服務業帶入農業推廣行銷。

香蕉研究所長邱祝櫻說，香蕉是全球第四大作物，可全株全果利用的水果，從青蕉到黃蕉皆有不同營養及風味，開發出各種不同商品。香蕉假莖富含纖維可最為循環再利用的原料，透過評鑑讓香蕉產業更加活絡。

如記食品執行長兼廠長王文賢說，香蕉量大會面臨去化，香蕉催熟後不耐儲存，青蕉穩定可以解決產銷平衡，且青蕉營養價值高，抗性澱粉，也可以透過冷凍保存販售，解決產銷失衡。團隊與蕉研所研發歷時約一年，青蕉變成青蕉薯條。

王文賢說，近年來因疫情，馬鈴薯短缺，地瓜薯條進軍到速食業者。透過青蕉薯條，解決產銷平衡，也能讓香蕉產業拓展，善用在地食材，目前有超商、量販等通路業者洽談中。

昨推廣活動，香蕉產業策略聯盟舉辦香蕉評鑑，32名蕉農參與，評鑑標準以果品外觀：果指長度、彎度、飽滿度、外傷、病蟲害斑、藥斑等；果品合格率、重量、甜度、香氣、果肉質地、轉色、儲存度等項目品評選出前三名及優勝七名等蕉農。第1名獎金1萬元、第2名獎金5千元、第3名獎金3千元，另贈台灣香蕉研究所生產的健康蕉苗每名420株。獲獎前三名依序為，簡守佳、劉光榮、曾丁謀，優勝：蔡孟修、蔡永洺、曾世杰、黃宇焌、劉靖雅、蔣南國、孫劍龍。