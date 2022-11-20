大氣條件不佳空品橘色提醒 高市環保局：提前啟動應變

高雄今天空品狀況不理想，戶外能見低較低，AQI易達橘色提醒等級，部分達紅色警示，環保局表示，大型汙染源已啟動應變。

高雄市環保局官方LINE「空品保你知」觀測，今天上午7時，AQI為普通到橘色提醒等級，。大氣條件方面，下午2時前，因濃霧、混合層偏低，及風速微弱等大氣擴散不佳因素，PM2.5易累積。下午3時起，風速增強，濕度降低，整體大氣擴散轉佳，PM2.5濃度將逐漸下降。

高雄市環保局表示，依據環保署空氣品質預報，明天環境風場為東北風至東北東風為主，且風速弱，水平擴散差，同時氣象局預測清晨高雄有濃霧、濕度高，加上垂直擴散條件不佳，汙染物易累積，環保局昨天下午4時提前啟動各項防制措施應變作為，減緩空氣品質惡化，也提醒市民出外戴口罩，做好個人防護措施。

環保局指出，在秋冬季節10月至隔年3月環境風場盛行東北季風，高雄因位於下風處，水平擴散條件差，同時夜晚溫度驟降，垂直擴散條件也轉差，翌日清晨易出現晨霧現象，進而容易產生空氣品質不佳情況。19日根據相關預報，判斷20日空品持續不佳，已提前要求全市轄內大型業者提前啟動降載減排，包含要求興達電廠供電無虞下，燃煤機組停三減一、燁聯鋼鐵、中鴻鋼鐵和桐化學等12家業者部分製程停止操作、其餘22家業者將降載或減排，減緩空品惡化。

環保局今天也持續有應變作為，包含加強執行鳳山、前金、前鎮、小港等區洗掃作業，並執行汽電共生查核，減少氮氧化物排放，同步執行包含通知大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵；加強大寮、岡山路邊機車檢驗及大型柴油車目測判煙；大社、岡山空拍機查緝露天燃燒情形；通報各局處，協助通知各區公所、各學校、各衛生所及各照護機構等，彈性調整活動並落實相關防護措施；透過高雄市轄下5家有線電視每小時2次執行跑馬訊息；高捷車站跑馬燈宣導注意空品不良並適時防護等措施。

環保局長張瑞琿說，面對空品不良盛行季節，環保局團隊不會鬆懈，全力備戰，一定督促各公私場所做好汙染防制措施，確保空品不惡化。