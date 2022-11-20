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高雄港畫設空品維護區 環保局與港區推動多措施降空汙

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局執行柴油車路邊攔查檢測，有效改善港區的柴油車汙染排放。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局執行柴油車路邊攔查檢測，有效改善港區的柴油車汙染排放。圖／高雄市環保局提供

高雄港區每天進出車輛高達3.5萬輛，又位於海風上風處，船舶及柴油車輛排汙易影響市區空品。高市環保局表示，10月已正式公告劃設高雄港為第二期空氣品質維護區，6個月後實施管制對象為柴油大貨車及曳引車；109年實施「移動汙染源燃料成分管制標準」管制船舶用油，附近測站111年硫氧化物年均值已減少57.4%。

高雄港是國際貿易重要口岸，整體貨櫃吞吐量占全台75%。秋冬是空品不良季節，高雄空汙嚴重，市長選舉空汙議題發酵，港區是重要汙染源之一。

環保局長張瑞琿表示，改善高雄市空氣品質需跨單位合作。環保局與高雄港務公司於高雄港散裝碼頭裝卸現場布設防塵網、噴霧機，灑水車等多重防制措施，有效減少散貨逸散揚塵。後續將與港務公司推動港區合作推動機具電動化等改善措施，強化港區空氣汙染防制作業，並持續推動港勤船舶使用低硫燃油、船舶進出港減速及使用岸電設施等措施，全面提升港區空氣品質。

環保局表示，高雄市自109年實施「移動汙染源燃料成分管制標準」後，管制港區船舶應採用硫含量0.5%以下的低硫燃油，或具有同等減排效應的裝置或替代燃料。111年度也針對港區船舶執行「源頭稽查」，擴大稽查量能，執行船舶油品書面稽查120艘及油品採樣20艘，油品採樣結果含硫分均低於法規標準（0.5%)。環保署小港、前金、前鎮測站資料顯示， 111年硫氧化物年均值 2.03ppb，比107年4.77ppb減少57.4%，汙染改善效果顯著。

高雄市111年10月20日已將高雄港區公告為第二期空氣品質維護區，管制對象為柴油大貨車及曳引車，將於公告後6個月開始實施，未來進入的柴油車輛將需有2年內排煙檢測合格紀錄。

環保局指出，在實施空維區管制前先設置「行動檢測站」，至港區就近提供排煙檢測服務，採定時定點方式執行，截至目前已辦理上百場次，得到貨運公會及車隊業者支持，有效改善港區的柴油車汙染排放，提升車輛檢驗率，並降低管制對駕駛造成影響；另外在港區內亦針對堆高機及施工機具進行不透光黑煙的檢測，檢測47輛堆高機，有30輛堆高機符合黑煙不透光率1.0m-1以下，取得自主管理標章，合格率達63.8%，並持續輔導不合格車輛改善。

高雄港區附近的小港、前鎮、前金測站硫氧化物濃度逐年下降。圖／高雄市環保局提供
高雄港區附近的小港、前鎮、前金測站硫氧化物濃度逐年下降。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與高雄港務公司，在高雄港散裝碼頭裝卸現場布設防塵網、噴霧機等多重防制措施，有效減少散貨逸散揚塵。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局與高雄港務公司，在高雄港散裝碼頭裝卸現場布設防塵網、噴霧機等多重防制措施，有效減少散貨逸散揚塵。圖／高雄市環保局提供
施工機具進行黑煙不透功率檢測。圖／高雄市環保局提供
施工機具進行黑煙不透功率檢測。圖／高雄市環保局提供

高雄港 空氣品質 柴油車

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