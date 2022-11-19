屏東風箏節歡樂登場 天空抹上繽紛色彩
邁入第7年的2022屏東風箏節，以「放風樂園」為主題，今天在高屏溪河濱公園盛大登場，提供各種親子同樂的風箏及夢幻新奇的設施與節目，整天不間斷的舞台表演及各種風箏體驗活動，不僅讓孩子能夠邊玩邊學習，更達到寓教於樂及親子共學的效果。
縣長潘孟安表示，屏東風箏節每年舉辦都引起熱烈迴響，已成為屏東指標性的活動之一；近年來縣府整合地域性景觀資源並推動城市美學，也希望透過每年風箏節活動的舉辦，帶領民眾近身體驗屏東之美，讓在地人替屏東感到驕傲，進而帶動縣民朋友及其他縣市的民眾一起來到屏東，有不同的看見，也有不同的發現，促進屏東觀光的能見度。
今年屏東風箏節活動除造型風箏及特技風箏放飛秀，現場也安排系列帶入環保議題的水資源闖關活動，舞台節目則特別邀請魔術氣球秀與大型小丑互動秀，和朵蕊咪故事劇團帶來經典故事劇演出，另外精心規畫專屬押花書籤、手環編織袋、擴香彩繪及DIY風箏的手作體驗，讓家長與孩子在活動中產生更多互動，一起製作屬於自己美好的回憶，讓「放風箏」成為全民同樂的活動。
縣府體育發展中心說，每年都受好評的「兒童玩國」，今年推出了以森林情境及獨角仙、蜜蜂、瓢蟲及蝴蝶等4種昆蟲為主題的「昆蟲森林樂園」，內部設置有滑梯、跳床、運動設施及可愛造型設施，「迷失玉米田」是讓小孩在氣墊迷宮中動動腦動動身體，從遊戲中訓練腳力及運動協調性，每項都適合全家一起參與，20日還有一天，民眾可利用大眾運輸轉乘接駁車至會場。
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