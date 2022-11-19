屏東風箏節歡樂登場 天空抹上繽紛色彩

邁入第7年的2022屏東風箏節，以「放風樂園」為主題，今天在高屏溪河濱公園盛大登場，提供各種親子同樂的風箏及夢幻新奇的設施與節目，整天不間斷的舞台表演及各種風箏體驗活動，不僅讓孩子能夠邊玩邊學習，更達到寓教於樂及親子共學的效果。

縣長潘孟安表示，屏東風箏節每年舉辦都引起熱烈迴響，已成為屏東指標性的活動之一；近年來縣府整合地域性景觀資源並推動城市美學，也希望透過每年風箏節活動的舉辦，帶領民眾近身體驗屏東之美，讓在地人替屏東感到驕傲，進而帶動縣民朋友及其他縣市的民眾一起來到屏東，有不同的看見，也有不同的發現，促進屏東觀光的能見度。

今年屏東風箏節活動除造型風箏及特技風箏放飛秀，現場也安排系列帶入環保議題的水資源闖關活動，舞台節目則特別邀請魔術氣球秀與大型小丑互動秀，和朵蕊咪故事劇團帶來經典故事劇演出，另外精心規畫專屬押花書籤、手環編織袋、擴香彩繪及DIY風箏的手作體驗，讓家長與孩子在活動中產生更多互動，一起製作屬於自己美好的回憶，讓「放風箏」成為全民同樂的活動。