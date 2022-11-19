六福集團、屏東縣政府強強聯手 推出「石在有禮」
屏東縣政府極力推廣屏東在地優質水產品，特別與六福集團合作，自111年11月19日起於六福美饌屏東好物專區購買好漁箱，立即超值優惠加碼贈送龍膽石斑飛魚卵香腸一包，另外在耶誕節即將來臨之際，六福集團旗下的關西六福莊生態渡假旅館，自111年12月1日起將推出屏東水產品耶誕饗宴的優惠活動，凡購買關西六福莊生態渡假旅館聖誕專案的民眾，即可以100元的加購方式外帶主廚自製石斑魚冷凍料理包（酸菜口味或麻婆豆腐口味2選1）。
屏東縣政府表示，透過與六福旅遊集團合作，將屏東優質水產品及屏東特色農、畜產品推薦給更多中北部消費地民眾，透過六福美饌電商平台一次購足。
今年屏東縣政府讓石斑魚重回民眾餐桌的目標，除攜手六福萬怡開發即食石斑魚料理包，讓民眾省荷包外，免去下鍋烹調的繁瑣，就能品嚐屏東美味的石斑魚，在後疫情時期，盼望未來屏東水產品，不在只是價格昂貴年節才能採購的印象，不在只是昂貴讓人下不了手的消費，而是實惠又能安心採購的好物。
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