金沙太武社區公托家園揭牌 減輕金門東半島父母的壓力

金沙太武社區公共托育家園今天舉行揭牌儀式，包括金門縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家等人都到場參加，楊鎮浯表示，金門縣東半島第一家社區公共托育家園，希望藉由提供平價托育服務，增加東半島，特別是金沙地區年輕父母們的便利與選擇。

金門縣東半島第一家社區公共托育家園今天上午舉行揭牌，出席的貴賓還有建設處長李有忠、行政處長許慧婷、人事處長錢忠直、里長楊恭勤、太武社區理事長張國財等人都到場。

楊鎮浯在揭牌時表示，為營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，使幼兒健康快樂成長，縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質，並持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源，使幼兒照顧者可以得到完整的托育、教養資訊，讓父母親可以安心、專心工作上班，落實推動各項托育政策與發展。

楊鎮浯說，提供優生、優養之育兒環境，是縣府的重要施政目標，未來仍繼續建構完整托育制度，此次佈建也要謝謝金沙鎮公所與太武社區的協助。吳有家在致詞時，感謝縣府團隊為金沙鄉親顧老顧幼，推出各項社會福利服務，讓金沙鄉親有感，能放心為事業勇於打拼。

董燊說明，金沙太武社區公共托育家園為小型托嬰中心，於110年12月28日由臻品營造承包，工程金額320萬9312元，室內裝修及設備安裝等各項設置均符合法令規範，該案業經公開評選，通過委託社團法人金門縣嬰幼兒托育協會辦理，可收托12名0-2歲嬰幼兒，照顧人力比為1：3，托育人員皆具有合格證照，希望藉由提供平價托育服務，增加東半島，特別是金沙地區年輕父母們的便利與選擇，期能透過公托的廣設提升本縣托育量能，減輕鄉親育兒負擔。

金沙太武社區公共托育家園於11月20日下午2點開始受理報名，家長如有疑問，請於上班時間洽詢，服務專線電話：0916-411-504。