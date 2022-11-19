台灣競速溜冰搖籃屏東潮州 縣府砸4.5億打造國際溜冰場

屏東潮州溜冰場，是台灣競速溜冰菁英的搖籃，培育不少頂尖選手在國際賽事奪金，但設備簡陋又是受天候影響的露天場地，縣府斥資4.5億元，打造符合最新國際賽事規格的溜冰場，它是全台首座、亞洲唯二的國際最新標準滑輪溜冰比賽場地，同時也是國際曲棍球賽場的屏東國際滑輪溜冰場，縣長潘孟安今天到場主持啟用儀式。

潘孟安說，競速溜冰近年已成為屏東的運動強項，曾被譽為「金庫」的潮州溜冰場，是台灣競速溜冰菁英的搖籃，像林欣妤、李孟竹、黃玉霖等多位選手，在今年阿根廷世界全項目滑輪溜冰錦標賽拿下好成績成績，為國爭光，但設備簡陋，露天場地致使選手訓練極受天候影響，縣府以屏東國際滑輪溜冰場興建為契機，將潮州鎮打造成台灣滑輪溜冰發展的基地。

他說，縣府在屏東縣潮州鎮打造符合最新國際賽事規格的半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，可容納逾1000名觀眾進場觀賽，以國際規格興建溜冰場，不僅可提升選手的訓練品質，更是國內、日本、韓國及周邊國家選手移地訓練之第一選擇，並有助爭取全國性及國際級滑輪溜冰賽事至屏東舉辦。

他並提到，除了滑輪溜冰場外，附近正在興建潮州棒球場，以及滑輪溜冰公路賽道，棒球場的建設也要特別感謝潮州鎮公所的幫助，將潮州第二公墓遷移才能順利動工，預計在明年都能完工啟用，也歡迎居民們都能來休閒娛樂，讓潮州公園成為名副其實的運動公園。

縣府體發中心說，除打造國際賽事規格的滑輪溜冰場提供專業選手訓練外，更整合周邊發展滑輪溜冰的學校，如光春國中、潮州國小、光春國小、潮南國小及潮昇國小等校，配合屏東縣三級五區體育人才培育制度，將滑輪溜冰向下紮根，從基層培育選手並規畫完整銜接的升學管道，讓選手無後顧之憂地投入訓練，在賽場上大顯身手並為國爭光。

建置國際級滑輪溜冰運動場館外，縣府更與綠能協力廠商「欣雄天然氣股份有限公司」合作，在溜冰場屋頂裝設太陽能光電，除可將售電回饋金挹注於場館之維護管理費用外，更可減少每年碳排1185.56噸，以實際行動支持地方及中央綠能政策，推廣屏東綠能產業。