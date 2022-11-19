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會投籃、快跑還會送餐 南市AI機器人全國創意賽驚艷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市AI機器人創意暨全國賽19日在中山國中中山館展開。圖／教育局提供
台南市AI機器人創意暨全國賽19日在中山國中中山館展開。圖／教育局提供

台南市AI機器人創意暨全國賽19日在中山國中中山館盛大展開，今年共有187隊、共482人報名參賽，相較去年145隊、共358人，增加百餘人。比賽分為國小低、中、高年級組、國中組及高中職組等5組，學生自製的機器人不但會投籃、來回快跑，甚至還會送餐，吸引全場目光。比賽成績將公告在台南市教育局網站。

教育局長鄭新輝表示，透過程式編撰驅動的機器隨處可見，智慧型手機資料搜尋、掃地機器人等都要程式運算。學習程式編撰是一項重要的技能，因此南市中年級以上學生，每周都有一節以上的程式設計課程，教育局也攜手科技公司開發程式教材，同時引進業師支援偏遠學校師資，希望培養學生運算思維以及解決問題能力。

海東國小鄭博謙說，這是他第5次參賽，很高興可以和全台南市學生共同學習機器人，希望也能觀摩別人的機器人，學習的大家的優點。瀛海中學翁睿廷是第7次賽，從國小到高中，讓他從比賽過程中，不斷地學習並為達到目標而努力，無形中也提升了自己的能力，因為是高中了，所以比賽題目也變得比較難，更有挑戰性，嘗試了許多方法，不斷測試，終於設計出最順的循線車，覺得很有成就感，也希望比賽可以有好成績。

金門縣何浦國小校長陳佩玉表示，感謝台南市政府辦理全國機器人創意比賽，給金門的孩子學習機會，讓孩子能在競爭中學習團隊合作，從失敗中學習解決問題的能力，孩子參與的不只是競賽，更學會了人際互動及溝通表達。而透過赴臺參與競賽，也拓展孩子的學習視野，增加面對未來的關鍵能力。

台南市市長黃偉哲表示，全球已邁向AI世代，資訊科技能力培養是強化學生未來競爭力的基礎之一，而資訊科技學習成效最好的檢驗就是來自於比賽，所以市府辦理「智慧城市-AI機器人創意競賽」，同時也補助學校參加「日本RoboRAVE 國際機器人競賽」、「WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽」、「FIRST機器人大賽台灣選拔賽」等，期許台南市學子用科技改變世界。

台南市AI機器人創意暨全國賽19日在中山國中中山館展開。圖／教育局提供
台南市AI機器人創意暨全國賽19日在中山國中中山館展開。圖／教育局提供

台南 教育局

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