聽新聞
test
0:00 / 0:00

金寧綜合社福館動土盼達成老幼共托 預計113年完工

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式，楊鎮浯表示，金寧社福館鄰近規劃中的西半島醫療專區，未來將提供友善的社會福利環境，提供長幼、全齡的福利，預計113年完工。

這項動土典禮於今日上午9時許舉行，縣長楊鎮浯、議長洪允典、立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、社會處長董燊、金寧鄉長楊忠俊及盤山、仁愛新村居民到場共同見證。

楊鎮浯表示，「老幼共托，社區共榮」是縣府社會福利的主軸之一，「金寧鄉綜合社會福利館」設定為多元複合式社會福利館，當中也規劃有社區照顧關懷據點、共餐服務空間及托育資源中心、輔具中心、多元日間照護中心，配合西半島醫療專區的設立，將更近、更便利的照顧身心障礙及失能的鄉親，打造一個「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的社會福利館。

楊忠俊指出，盤山村社區發展協會自民國98年7月起爭取金西戲院作為社區活動中心，已經過13年了，感謝大家的努力不懈與齊心奮鬥，今天終於開工動土了，未來這裡將成為一個近便、友善及一站式的社會福利服務，能有效集中資源，達到服務加乘的效果。

楊忠俊也強調，金寧鄉目前無托嬰機構，0-2歲幼兒之照顧對象主要以保母及家人照顧為主。然而保母及家庭照顧並無法完全滿足家庭對於托嬰的需求，嬰幼兒的發展過程是一個不斷探索與進步的過程，需要更多更專業的空間與設施設備來支持，需要家庭及社會各方面的共同協助。因此，托嬰中心的設置，實刻不容緩。

盤山社區發展協會理事長翁明堆感動的說，終於在今天完成大家多年的心願，有一個屬於自己的家，感謝歷任理監事及社區夥伴的努力，爭取社福館能就近讓盤山和仁愛社區居民使用，期能讓長者能在地老化、幼有所托，社區有更大活動空間，並發揮更大的功用。

董燊表示，該館設置為多元複合式社會福利館，館內樓層規劃，一樓為社區服務中心及服務大廳，主要提供老人共餐服務及辦理社區活動服務；二樓兒童社區公共托育中心主要提供0-2歲嬰幼兒托育服務，為打造友善利於生育、養育之環境；三樓為身心障礙者活動中心與輔具功能室，主要提供多元友善身心障礙照顧服務設施、身障體適能服務中心及多功能活動空間。

金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 托嬰 托育

延伸閱讀

影／楊鎮浯告對手送高價麵包賄選 陳福海反擊今提誣告

影／楊鎮浯陣營告對手贈高價餐點 陳福海：將提誣告

城隍廟前發誓不賄選！金門縣長候選人要與楊鎮浯直球對決

陳福海直球對決 與楊鎮浯「對賭」誰有不法誰下台

相關新聞

金沙太武社區公托家園揭牌 減輕金門東半島父母的壓力

金沙太武社區公共托育家園今天舉行揭牌儀式，包括金門縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家等人都到場參加，楊鎮浯表示，金門縣東半島第一...

近877戶受影響！高雄新興區無預警停電 原因曝光

高雄市新興、苓雅區部分地區今天下午無預警停電，導致800多戶停電。台電高雄區處表示，初步查證是電纜故障，確實停電原因仍查...

台灣競速溜冰搖籃屏東潮州 縣府砸4.5億打造國際溜冰場

屏東潮州溜冰場，是台灣競速溜冰菁英的搖籃，培育不少頂尖選手在國際賽事奪金，但設備簡陋又是受天候影響的露天場地，縣府斥資4...

會投籃、快跑還會送餐 南市AI機器人全國創意賽驚艷

台南市AI機器人創意暨全國賽19日在中山國中中山館盛大展開，今年共有187隊、共482人報名參賽，相較去年145隊、共3...

金寧綜合社福館動土盼達成老幼共托 預計113年完工

金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式，楊鎮浯表示，金寧社福館鄰近規劃中的西半島醫療...

高雄團客旅遊補助受好評 延長至2023年4月

高雄市觀光局9月推出團體旅遊現金補助受到好評，觀光局今天宣布，計畫延長至明年4月30日，旅行社可搭配節慶活動及水果產季、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。