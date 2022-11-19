金寧綜合社福館動土盼達成老幼共托 預計113年完工

金寧鄉綜合社會福利館新建工程今天上午舉行動土典禮，由縣長楊鎮浯主持開工儀式，楊鎮浯表示，金寧社福館鄰近規劃中的西半島醫療專區，未來將提供友善的社會福利環境，提供長幼、全齡的福利，預計113年完工。

這項動土典禮於今日上午9時許舉行，縣長楊鎮浯、議長洪允典、立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、社會處長董燊、金寧鄉長楊忠俊及盤山、仁愛新村居民到場共同見證。

楊鎮浯表示，「老幼共托，社區共榮」是縣府社會福利的主軸之一，「金寧鄉綜合社會福利館」設定為多元複合式社會福利館，當中也規劃有社區照顧關懷據點、共餐服務空間及托育資源中心、輔具中心、多元日間照護中心，配合西半島醫療專區的設立，將更近、更便利的照顧身心障礙及失能的鄉親，打造一個「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的社會福利館。

楊忠俊指出，盤山村社區發展協會自民國98年7月起爭取金西戲院作為社區活動中心，已經過13年了，感謝大家的努力不懈與齊心奮鬥，今天終於開工動土了，未來這裡將成為一個近便、友善及一站式的社會福利服務，能有效集中資源，達到服務加乘的效果。

楊忠俊也強調，金寧鄉目前無托嬰機構，0-2歲幼兒之照顧對象主要以保母及家人照顧為主。然而保母及家庭照顧並無法完全滿足家庭對於托嬰的需求，嬰幼兒的發展過程是一個不斷探索與進步的過程，需要更多更專業的空間與設施設備來支持，需要家庭及社會各方面的共同協助。因此，托嬰中心的設置，實刻不容緩。

盤山社區發展協會理事長翁明堆感動的說，終於在今天完成大家多年的心願，有一個屬於自己的家，感謝歷任理監事及社區夥伴的努力，爭取社福館能就近讓盤山和仁愛社區居民使用，期能讓長者能在地老化、幼有所托，社區有更大活動空間，並發揮更大的功用。