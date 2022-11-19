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高雄團客旅遊補助受好評 延長至2023年4月

中央社／ 高雄19日電

高雄市觀光局9月推出團體旅遊現金補助受到好評，觀光局今天宣布，計畫延長至明年4月30日，旅行社可搭配節慶活動及水果產季、花季規劃旅遊商品，讓更多遊客造訪高雄。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，旅行社組團15人（含）以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可申請補助一晚住宿費，平日住宿每團補助新台幣5000元，假日（週五、六及國定假日）每團補助4000元。

此外，針對送團累計達100團以上的旅行社，每間旅行社加發獎勵金3萬元。目前這些補助計畫均已公告延長至明年4月30日。旅行社可搭配節慶活動及水果產季、花季規劃旅遊商品，讓更多遊客到訪高雄。

為推廣北高雄海線旅遊，觀光局也針對茄萣、永安、彌陀及梓官區，推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團至以上4區旅遊，也是每團15人以上，補助車資4500元，期限至11月30日，但與住宿只能擇一補助。

觀光局表示，入冬泡湯時節，多家旅行社也推出六龜泡湯賞梅、賞蝶踏青旅遊行程，歡迎全台民眾到高雄寶來不老溫泉區、品山茶、賞梅花，或到茂林賞紫斑蝶；市區也有耶誕及跨年活動，明年1到2月還有桃源櫻花及美濃花海可欣賞。

觀光局並指，高雄有許多宗廟、重要寺院及道場，加上高雄冬天氣候溫暖，也很適合宗教旅遊。此外，每年12月到3月美濃盛產澄蜜番茄，1月甲仙盛產芋頭，及大社、燕巢、阿蓮盛產蜜棗，可安排採果體驗。

旅行社 觀光局 住宿

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