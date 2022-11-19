佳冬客庄87年老豪宅變危樓 官民賦予新生命慶重生

屏東縣客家古蹟、古厝保存最多的佳冬鄉六根村，其中有86年歷史的蕭屋洋樓，在聚落群中獨樹一格，但隨著時間凋零，老豪宅已變危樓，縣文資審議前年核定為歷史建築後，縣府向客委會爭取經費歷時1年修繕，21日將舉行完工儀式，重新賦予老建築新生命，並完成佳冬客庄「活的博物館」最後一塊拼圖，接續委外經營，成為觀光景點和文化聚點。

縣府客家事務處長陳麗萍，洋樓的使用隨歷史事件、時代演進及庄長社交人脈息息相關，縣府推動歷史建築修復計畫，向客家委員會爭取經費，辦理佳冬蕭屋洋樓修復工程，針對洋樓歷史建築進行工程施作，以結合客家生活空間和歷史記憶、地方特色人文及產業，讓此地成為客庄營造的新典範。

她說，六堆客庄有豐富的歷史及豐富精采的水環境、人文、及產業，蕭屋洋樓坐落左堆佳冬鄉佳冬聚落古蹟群的核心位置，為日治時期客家庄佳冬庄所遺留的建築，受當時建築潮流呈現出西洋古典結合日式內部風格，並考量熱帶避暑因地制宜採用空心磚材料與避暑形式設計，可謂轉型期折衷式建築的代表作，並印證歷史、透過修繕，將洋樓歷史建物活化再利用。

她說，透過佳冬鄉當地實體文化資產保存的概念，轉化為佳冬居民對客家文化的重視與珍惜，蕭屋洋樓歷史建築修繕後，結合周邊景點蕭家古厝、日本神社遺址、楊氏宗祠、賴氏宗祠、戴氏宗祠及聖蹟亭等活的博物館建築群，和在地還福與牽罟文化祭典，藉以帶動客庄民宿、產業、觀光動能，進而串聯周邊鄉鎮地景，旅遊套裝規畫客家還福宴、老七家石板屋、浸水營古道、大鵬灣風景區單車自行車道等巡禮行程，適合遊客安排屏南地區客庄小旅行。