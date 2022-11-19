我是你的眼！全台首場公益視障路跑12月高雄登場

台灣人愛路跑，每年都有數百場路跑活動，涵蓋各種主題，下個月４號將有全台首場，專為視障朋友舉行的「我是你的眼」公益視障路跑於高雄登場，由於這是首場為視障朋友舉行的路跑，不少跑者也已經提前與陪跑員展開訓練，培養默契，為即將到來的活動暖身。

為了替視障朋友加油，這回路跑活動，也有各界熱心參與，知名餐飲品牌「正忠排骨飯」特別準備1200份「潮排」排骨餐點的完賽點心，讓結束路跑的選手，能適當補充營養，另外高市刑大與鼓山分局也在主辦方籌備賽事期間給予協助，活動當天也會在現場，設置攤位向民眾宣導犯罪預防。