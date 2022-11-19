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高雄戶外霧濛濛 環保局：大型汙染源已啟動應變

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
今天清晨高雄戶外天氣霧濛濛，能見度低，高聳大樓彷彿蒙上一層紗。記者王慧瑛／攝影
今天清晨高雄戶外天氣霧濛濛，能見度低，高聳大樓彷彿蒙上一層紗。記者王慧瑛／攝影

清晨高雄戶外天氣霧濛濛，能見度低，高聳大樓彷彿蒙上一層紗，高雄市環保局觀測指出，今天全日空品易達橘色提醒等級，大型汙染源已啟動應變。

許多民眾周六一早想出門活動，看到戶外一片霧濛濛，擔心有害健康，紛紛上網查詢今天空品資訊。

環保局官方LINE「空品報你知」發出訊息指出，今天上午7時，AQI為「橘色提醒」為主。大氣條件方面，下午2時前，因濃霧、混合層偏低，及風速微弱等大氣擴散不佳因素，PM2.5易累積。下午3時過起，風速增強，濕度降低，整體大氣擴散轉佳，PM2.5濃度將逐漸下降。

高雄市政府提醒，提醒敏感族群今天全日最好減少戶外劇烈運動，一般族群要留意空品變化。

全日空品預報顯示，上午7時至9時，空品為普通至橘色提醒等級，上午10時至下午3時，易達橘色提醒等級。下午4時至深夜11時，是普通到橘色提醒等級。

今天清晨高雄戶外天氣霧濛濛，能見度低，高聳大樓彷彿蒙上一層紗。記者王慧瑛／攝影
今天清晨高雄戶外天氣霧濛濛，能見度低，高聳大樓彷彿蒙上一層紗。記者王慧瑛／攝影

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