巨星演繹建築時尚 清景麟建築品牌閃亮出發

代銷起家的上揚國際跨足建築業後精實壯大，除正式以「清景麟」為建築品牌，昨晚也在知名藝人徐若瑄、玖壹壹樂團及400台無人機展演助陣下，發表集團7大系列時尚制服，宣示建築也可以很時尚、前衛。

「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」昨晚在高雄小港森林公園登場，7大系列制服全新亮相，象徵「清景麟」品牌誕生。藝人徐若瑄穿著一襲魚尾白色禮服優雅現身，她說，家是心的安放之處，大小、是否奢華都不重要，重要的是住起來舒適便利，一家和諧。因為她對於「家」的理念與清景麟的品牌意象相符，所以爽快答應出任品牌大使

清景麟董事長林聰麟說，建築團隊成立以來，全員貫徹傳遞美好生活溫度的品牌精神，這次大手筆邀請曾為星宇航空等知名企業設計制服的林尹培袞老師為清景麟設計系列制度，即期待品牌更具識別度並與國際接軌，也形塑時尚感的集團形象。

「要做，就做第一」，林聰麟指未來清景麟在台南的新案，也將禮聘日本建築大師隈研吾操刀。

清景麟時尚之夜活動耗資逾千萬，堪稱高雄建築史上單場活動花費之最。林聰麟偕徐若瑄及凱渥名模群一同登上伸展台，饒舌樂團玖壹壹也帶來精彩表演，震撼整個小港區。

林聰麟宣示，清景麟就是要把前衛、科技、時尚的精神，導入營建業，同時融入創新規劃，建築團隊在小港投資開發的「清景麟國家公園」，就是導入品牌精神的首案，此建案預計在明年農曆年後公開，外觀融典雅的豎琴造型，更流露人文底蘊，開價約32萬到38萬元，也引領小港區房價。