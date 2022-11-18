高雄河堤商圈推動「智慧里長APP」服務更升級

高雄河堤商圈發展協會發展API營運中心，今日正式對外發表新成果「智慧里長APP」，里長可透過手機彙整修繕通報、緊急通報及長照需求記錄等服務，里民服務智慧化、里民也能隨時追蹤進度，節省奔波時間。

三民區河堤商圈發展共享API資訊串接服務，結合在地繪師、網路工程師及地方創生青年努力，營運中心與里長雲資料共享服務進行串接，今天下午在河堤共創中心舉辦「智慧里長APP」發布記者會，「雲世代」推動再度分享成果。

河堤商圈發展協會理事長王鐘賢表示，河堤商圈首創里長CRM里民關懷發展應用程式，可整合里長工作庶務，包括修繕通報、證明開立管理、緊急通報、長照需求記錄等項服務，不僅提升里長工作管理效率，也提供社區居民進入查詢及獲取生活圈資訊。

豐裕里長謝錫元、安發里許峻溢、雄峰里呂志賢、五權里洪嘉宏等人參與與響應此計畫。謝錫元說，未來生活的數位應用樣貌多元，希望創意夢想能夠繼續實現，這樣對區里服務絕對有幫助。

王鐘賢承諾，每年提供現任里長免費輔導，以及數位應用培訓、系統開放授權等服務。