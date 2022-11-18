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屏東榮總開幕 潘孟安力爭醫療平權終迎來曙光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮總今天開幕，屏東縣長潘孟安感動說，好在當初有堅持，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，守護鄉親健康。潘孟安（左三）與衛福部長薛瑞元（左一）等人參觀院內設備。記者劉星君／攝影
屏東榮總今天開幕，屏東縣長潘孟安感動說，好在當初有堅持，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，守護鄉親健康。潘孟安（左三）與衛福部長薛瑞元（左一）等人參觀院內設備。記者劉星君／攝影

屏東榮總今開幕，縣長潘孟安感動說，好在當初有堅持，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，與縣內各醫療院所共同合作，守護鄉親健康；屏東榮總指出，今開幕後，11月21日開始看診，提供診療28科，每周可提供223診次。屏東榮總有共35科，提供門診醫療服務28科，其餘7科為後線醫療服務團隊。

今天開幕典禮中潘孟安致詞道出背後一段小插曲，他說，基於地方需求，2016年向蔡英文總統爭取急重症醫學中心進駐屏東，過程中語氣急躁且音量大聲，希望充分展現屏東急重症醫療在地化的需求及同等的醫療權，潘孟安也在會中特地向總統道歉，讓蔡總統秒說「真的很大聲！」逗得台下一陣笑聲。

蔡英文致詞說，過去，許多屏東急重症患者，須跨越高屏溪到高雄大醫院看診。潘孟安長期積極爭取屏東醫療平權，希望在屏東建立大型的醫學中心，照顧在地鄉親。

蔡英文說，3年前，她參加動土典禮，期待這座醫院啟用，行政院召集國防部、輔導會、衛福部與相關部會，與屏東縣政府團隊協助，欣見過去的傘兵搖籃已化身為現代化的智能醫院。屏東榮總啟用後，將有最先進的醫療設備，解決急重症醫療資源不足的問題，屏東鄉親不必舟車勞頓，家鄉就可以獲得高效率、高品質的醫療服務，也感謝每位參與工程建造者的付出。

縣長潘孟安說，屏東固然有6家區域醫院、16家地區醫院，但仍缺乏急重症的醫學中心，且屏東南北距離長達百里，使得急重症患者送醫距離成為相當大的問題，出身恆春半島的他，深刻瞭解這錐心之痛，特別感謝當年國防部主委李翔宙積極尋找用地、2018年行政院長賴清德南下屏東訪視宣布動工外，更謝謝行政院長蘇貞昌多次視察工程進度以及總統蔡英文對屏東的照顧，讓急重症醫療在地化，露出醫療平權的曙光。

潘孟安感慨說，「醫療」是屏東人的痛，不論南北，不管山海，每個人都應有同等的醫療權，改善醫療在他心中占重要位置。

屏東榮總表示，屏東鄉親就醫最大需求，是急重症醫療跟癌症治療，與心血管、腦血管等疾病。屏東榮總將這些疾病的預防與治療列為首要任務，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為支援屏南地區、偏鄉醫療及境內急重症醫療的後送醫院，讓未來屏東的急重症患者，不必再舟車勞頓，可就近在家鄉就醫。

屏東榮總有最先進醫療設備，次世代環形直線加速器、複合式手術室、達文西機械手臂、心導管室、正子電腦斷層造影、核醫斷層掃描、核磁共振等。

屏東榮總今天開幕，蔡英文總統（右四）、行政院長蘇貞昌（左二）、衛福部長薛瑞元（右ㄧ）、縣長潘孟安（右三）出席。記者劉學聖／攝影
屏東榮總今天開幕，蔡英文總統（右四）、行政院長蘇貞昌（左二）、衛福部長薛瑞元（右ㄧ）、縣長潘孟安（右三）出席。記者劉學聖／攝影
屏東榮總今天開幕，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元、縣長潘孟安出席。記者劉學聖／攝影
屏東榮總今天開幕，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元、縣長潘孟安出席。記者劉學聖／攝影
屏東榮總今天開幕，屏東縣長潘孟安感動說，好在當初有堅持，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，與縣內各醫療院所共同合作，守護鄉親健康。記者劉學聖／攝影
屏東榮總今天開幕，屏東縣長潘孟安感動說，好在當初有堅持，期許屏東榮民總醫院能成為屏東醫療的領航者，與縣內各醫療院所共同合作，守護鄉親健康。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府 蔡英文 榮總 潘孟安

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